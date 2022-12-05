金價攀到五個月來最高 市場押注陸重新開放 美元回落

金價攀升到7月以來最高水準，因中國大陸放寬部分防疫限制，令美元走軟。

大陸已加速政策轉向，全球第二大經濟體邁向重新開放，在多地出現抗議活動後，上海和杭州鬆綁部分封控措施。

今年來，金價因為美國聯準會激進升息而受創。最近有跡象顯示聯準會比較不那麼鷹派，使金價獲得提振，上周每英兩突破1,800美元大關。

雖然金價上周五在美國公布就業報告後下滑，但周一，對於中國大陸將重新開放的押注使美元回落，進一步支撐金價走高。黃金和美元的價格走勢往往呈負相關，因為黃金無法生息，且以美元計價。

駐雪梨的ABC Refinery法人市場全球主管Nicholas Frappell說，就業和薪資數據強勁「打壓金價」，但「幾乎立即攀高，像是『逢低買入』的感覺」。

黃金現貨價格午盤在新加坡上漲0.6%到1808.64美元，這是7月初以來最高。彭博美元指數則下滑0.4%到6月以來最低水準。