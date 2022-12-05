快訊

邊境漸鬆綁…明年1月1日起 無健保非本國籍者確診新冠肺炎要自費

本土現零星BQ.1、BA.2.75病例 羅一鈞：BA.5仍主流

直播／所有縣市未超過2千例！本土增10,209例 相隔222天新低

金價攀到五個月來最高 市場押注陸重新開放 美元回落

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
對中國大陸放寬防疫的押注，推升金價攀到五個月來最高水準。路透
對中國大陸放寬防疫的押注，推升金價攀到五個月來最高水準。路透

金價攀升到7月以來最高水準，因中國大陸放寬部分防疫限制，令美元走軟。

大陸已加速政策轉向，全球第二大經濟體邁向重新開放，在多地出現抗議活動後，上海和杭州鬆綁部分封控措施。

今年來，金價因為美國聯準會激進升息而受創。最近有跡象顯示聯準會比較不那麼鷹派，使金價獲得提振，上周每英兩突破1,800美元大關。

雖然金價上周五在美國公布就業報告後下滑，但周一，對於中國大陸將重新開放的押注使美元回落，進一步支撐金價走高。黃金和美元的價格走勢往往呈負相關，因為黃金無法生息，且以美元計價。

駐雪梨的ABC Refinery法人市場全球主管Nicholas Frappell說，就業和薪資數據強勁「打壓金價」，但「幾乎立即攀高，像是『逢低買入』的感覺」。

黃金現貨價格午盤在新加坡上漲0.6%到1808.64美元，這是7月初以來最高。彭博美元指數則下滑0.4%到6月以來最低水準。

金價 聯準會

延伸閱讀

金正恩千萬黃金被搶 邊境緊急狀態 人民卻讚搶匪是英雄

朴海秀攜手秀賢飆戲 自曝開演前夢到「黃金」！

竹縣關西仙草節12/10、11登場 懷舊抽抽樂最大獎黃金

境外股票基金 買氣火

相關新聞

美打通膨下升息猛藥 強美元副作用全球買單

聯準會政策利率每提高一個百分點，往後三年其他富國經濟產出將折損0.5%，窮國經濟產出降低0.8%。

三星電子任命首位女總裁 李在鎔赴阿聯 越南晶片廠沒影

南韓三星電子公司周一（5日）拔擢了第一位女性總裁，李永熙擔任三星設備體驗（DX）部門全球行銷中心總裁，她是第一位非出自創...

美元吐回今年來逾半漲幅 市場押注Fed放慢升息步調

美元兌主要貨幣已吐回今年來逾半漲幅，因市場日益押注聯準會（Fed）不再維持激進升息步調，加上中國大陸鬆綁防疫措施，導致避...

金價攀到五個月來最高 市場押注陸重新開放 美元回落

金價攀升到7月以來最高水準，因中國大陸放寬部分防疫限制，令美元走軟。

日經：台積電亞歷桑那廠 蘋果和輝達是首批客戶

日經報導，台積電在美國亞歷桑那州的新廠最快明年底開始生產全球最先進晶片，蘋果（Apple）和輝達（Nvidia）兩家公司...

看好陸解封！大摩調高陸股評級至加碼 他說是時候買進了

睽違近兩年後，摩根士丹利正再度看漲中國大陸股市；Abrdn（標準人壽安本集團的新品牌）也表示是時候該買進中國大陸的股票了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。