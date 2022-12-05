快訊

林智堅、鄭文燦學位遭撤銷！徹查陳明通指導論文？ 教長這樣說

失眠不只睡不著！醫列「這4種情況」都算 太早醒別以為是睡飽了

西服男子之必要？從優雅到實用的古典男裝全圖解

日經：台積電亞歷桑那廠 蘋果和輝達是首批客戶

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日經報導，蘋果和輝達兩家公司可望成為台積電美國廠的首批客戶之一。路透
日經報導，蘋果和輝達兩家公司可望成為台積電美國廠的首批客戶之一。路透

日經報導，台積電美國亞歷桑那州的新廠最快明年底開始生產全球最先進晶片，蘋果（Apple）和輝達（Nvidia）兩家公司可望成為首批客戶之一。

日經引述消息人士報導，蘋果會是該廠最重要的首波客戶。其他美國晶片大廠如超微（AMD）和賽靈思（Xilinx）也在洽談當中。

根據消息人士，台積電最初計劃亞歷桑那廠每月產能20,000片晶圓，但現在將目標提高一倍，並且要在那裡生產更先進的晶片。原本計劃採用5奈米和4奈米製程生產晶片，新計畫是最終以3奈米技術每月再生產20,000片晶圓。

消息人士說，擴建3奈米廠的投資可能超過該廠第一階段的120億美元，產能會依據客戶需求做進一步的調整。

美國總統拜登和商務部長雷蒙多已確認，周二將參加台積電亞歷桑那廠的上機典禮。上機標示展開關鍵設備的安裝。根據業界人士，設備安裝後，可能要一年的時間才能準備好開始提高產量。

奈米 台積電 美國

延伸閱讀

他氣蘋果ram太少「給得超摳」、iPhone玩遊戲狂閃退 果粉反攻開噴

中科二期擴建今環評 環團批為台積電量身訂做強行闖關

負責AirPlay、CarPlay項目 曾在蘋果任職23年的主管加盟Roblox

台積電匿名工程師爆料：美國廠台籍、美籍員工待遇大不同

相關新聞

三星電子任命首位女總裁 李在鎔赴阿聯 越南晶片廠沒影

南韓三星電子公司周一（5日）拔擢了第一位女性總裁，李永熙擔任三星設備體驗（DX）部門全球行銷中心總裁，她是第一位非出自創...

看好陸解封！大摩調高陸股評級至加碼 他說是時候買進了

睽違近兩年後，摩根士丹利正再度看漲中國大陸股市；Abrdn（標準人壽安本集團的新品牌）也表示是時候該買進中國大陸的股票了...

美打晶片戰拉幫結派 為了艾司摩爾與荷蘭關係卡卡

財經網站CNBC報導，美國顯然已努力說服荷蘭，不要將高科技晶片製造設備賣給中國大陸，但雙方關係還不到荷蘭唯美國是從的地步...

日經：台積電亞歷桑那廠 蘋果和輝達是首批客戶

日經報導，台積電在美國亞歷桑那州的新廠最快明年底開始生產全球最先進晶片，蘋果（Apple）和輝達（Nvidia）兩家公司...

不滿美降低通膨法「以鄰為壑」 歐盟擬修法反制

美國日前通過降低通膨法，對美國製造產品大行補貼，引發歐盟不快，擔心 殃及歐洲經濟。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula ...

免驚殖利率倒掛 分析師稱不利因素被誇大 股市可能上漲

Leuthold集團首席投資策略師鮑爾森（Jim Paulsen）認為，殖利率曲線倒掛，並不像投資人擔心的那麼糟糕。他說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。