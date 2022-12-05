日經：台積電亞歷桑那廠 蘋果和輝達是首批客戶

日經報導，台積電在美國亞歷桑那州的新廠最快明年底開始生產全球最先進晶片，蘋果（Apple）和輝達（Nvidia）兩家公司可望成為首批客戶之一。

日經引述消息人士報導，蘋果會是該廠最重要的首波客戶。其他美國晶片大廠如超微（AMD）和賽靈思（Xilinx）也在洽談當中。

根據消息人士，台積電最初計劃亞歷桑那廠每月產能20,000片晶圓，但現在將目標提高一倍，並且要在那裡生產更先進的晶片。原本計劃採用5奈米和4奈米製程生產晶片，新計畫是最終以3奈米技術每月再生產20,000片晶圓。

消息人士說，擴建3奈米廠的投資可能超過該廠第一階段的120億美元，產能會依據客戶需求做進一步的調整。

美國總統拜登和商務部長雷蒙多已確認，周二將參加台積電亞歷桑那廠的上機典禮。上機標示展開關鍵設備的安裝。根據業界人士，設備安裝後，可能要一年的時間才能準備好開始提高產量。