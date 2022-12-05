看好陸解封！大摩調高陸股評級至加碼 他說是時候買進了

睽違近兩年後，摩根士丹利正再度看漲中國大陸股市；Abrdn（標準人壽安本集團的新品牌）也表示是時候該買進中國大陸的股票了，加入愈來愈多華爾街銀行與基金經理人看好大陸將鬆綁新冠防疫封控措施、有利展望的行列。

摩根士丹利首席中國大陸股票策略師王瀅（Laura Wang）在4日的一篇報告中表示：「許多有利的發展，加上準備邁向重新開放的明確道路，使得調高投資評級是合理的。」「我們正在多季獲利修正和估值回升的初期。」

大摩將陸股的投資評級從持有（Equal-weight）上調至加碼（Overweight），該行從2021年1月來就一直將陸股的投資評級維持在持有。大摩已將MSCI中國指數2023年底目標從59調高至70、預期恆生指數從18,200點漲至21,200點。

就算港股和陸股在今天（5日）已大漲，大摩最新的目標還代表上漲空間超過10%。一連串的有利發展正改善大陸資產的展望，愈來愈多市場觀察人士表示陸股已經觸底。

滬深300指數11月飆漲近10%，寫下2020年7月來最大單月漲幅，反映全球股市大漲，再加上新冠規定鬆綁與房地產紓困措施帶來利多影響。

大摩調高陸股投資評級也符合該行看好韓股、台股等東北亞市場的立場。不過，策略師群指出，大陸的復甦之路「可能會顛簸，因為明年初仍面臨企業獲利壓力」。

另外，abrdn駐新加坡亞太區執行長文慶生（Rene Buehlmann）表示：「我確實認為，至少可以說陸股的估值不高」，「投資者應該回到中國。」這家基金管理公司在亞洲管理465億美元資產。

文慶生上周表示，最佳的長期潛力股可望是在大陸的消費，醫療保健，財富相關金融服務、再生能源與數位新創等領域。不過，他也指出仍有一些客戶不相信看好的展望，持猶豫態度，但一方面也擔心措施大陸資產快速反彈的機遇。

愈來愈多金融機構看好陸股。高盛集團上月表示，陸股將在2023年有出色表現；美銀表示對中國轉向策略看好，摩根大通表示10月底的市場大跌提供買進機會，如果對中國大陸經濟的信心回歸，到明年底陸股將跳漲9％-10%。