免驚殖利率倒掛 分析師稱不利因素被誇大 股市可能上漲

Leuthold集團首席投資策略師鮑爾森（Jim Paulsen）認為，殖利率曲線倒掛，並不像投資人擔心的那麼糟糕。他說，儘管殖利率倒掛是經濟陷入衰退的警示，但股市未來幾年實際上可能會出現「可接受的」（agreeable）表現。

BusinessInsider報導，12月2日，美國2年期公債殖利率約4.31%，10年期則是3.54%，形成所謂的殖利率倒掛。同時，3年期公債殖利率和10年期公債殖利率的利差（Fed主席鮑爾青睞的衰退指標），也呈現倒掛。

這個指標今年在華爾街引發一定程度的恐慌，許多分析師告訴投資人，為2023年的衰退做好準備。美國銀行（BofA）近來表示，隨著經濟陷入衰退，明年美股恐怕下跌24%。知名經濟學家羅森伯格（David Rosenberg）也說，殖利率倒掛意味著股市「遠未觸底」，向投資人警告，更多痛苦即將到來。

不過，Leuthold的鮑爾森在2日的報告中說，這個潛在的不利因素可能被誇大了。他指出，3年期和10年期公債殖利率最近九次呈現倒掛後，隨後幾年的標普500指數平均報酬率「意外地好」。在殖利率倒掛後的那一年，標普平均上漲6%，次年則上漲14%。在這九次殖利率倒掛中，隨後幾年標普有五次是上漲的。

鮑爾森表示：「雖然殖利率曲線倒掛通常會遭遇經濟、創造就業、乃至獲利遭受重創，但股市所受影響遠沒有一般認為的那麼糟糕。」

他也說，當標普在殖利率呈現倒掛前，反映未來逆風而下跌，倒掛後的下跌幅度反而尤其小，例如2019年的情況，當時標普在3年期和10年期公債殖利率倒掛以前，就已跌了20%，隨後表現良好，直至新冠疫情引發的震撼到來。

今年可能也是如此，因為在3-10年期美國公債殖利率利差10月呈現倒掛之前，標普500指數就已下跌25%，意味著未來股市下跌的情況可能沒預期的那麼糟。

鮑爾森說：「儘管當前各界普遍擔憂近來出現的殖利率倒掛，會判股市死刑，但歷史經驗顯示，任何倒掛後發生的事情，可能沒有預想的那麼不利，標普很可能還意外走高。」