再等等 蘋果頭戴式裝置大量出貨可能延2023年下半年

根據分析師分享的資訊，由於未具體說明的「軟體相關問題」，謠傳已久的蘋果AR/VR頭戴式裝置大量出貨可能延到2023年下半年。

關注蘋果產業的知名分析師郭明錤在推持發文說，蘋果頭戴式裝置組件的大量出貨仍可能在2023年上半年開始，但完全組裝好的裝置可能要等到下半年。延遲恐導致該裝置2023年下半年才能上市，即使蘋果提早發布消息，。

明年6月召開的2023年全球開發者大會（WWDC）會是蘋果發布頭戴式裝置的最佳時機，同時提供軟體開發工具套件（SDK）讓開發人員為該裝置創建AR/VR應用程式。

郭明錤先前聲稱蘋果計劃在1月的媒體活動發布頭戴式裝置，並在 2023年第2季開始大量出貨。他並不確定延遲是否會導致1月的發布會被往後延，但他指出，媒體活動和大量出貨間隔的時間過長可能不利於銷售。

蘋果頭戴式裝置預料會是售價昂貴的小眾產品，郭明錯預測2023年的出貨量會少於50萬個，低於市場預期的80萬到100萬個。