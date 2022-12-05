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本周開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
大陸各城市取消部分查驗核酸陰性證明的要求，也鼓勵老人接種新冠肺炎疫苗。美聯社
大陸各城市取消部分查驗核酸陰性證明的要求，也鼓勵老人接種新冠肺炎疫苗。美聯社

儘管11月就業報告意外火熱令市場錯愕，美國股市上周五（2日）仍勉力拉回平盤作收，在聯準會（Fed）主席鮑爾捎來本月會放緩升息的驚喜之下，美股挺住連兩周漲勢。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美股震盪回穩 拚耶誕奇蹟

美股周五擺脫一度多達1%的頹勢，標普500和那斯達克綜合指數收盤各跌0.1%和0.2%，道瓊工業指數小漲0.1%。一周下來，標普和那斯達克分別上漲1.1%和2.1%。道瓊漲0.2%。

費城半導體指數和台積電ADR周五各跌1.2%和1.4%，周線仍分別上漲0.7%和0.1%。

華爾街幾乎一致認為美國明年經濟難免衰退的陰影下，2022年最後幾周若要維持漲勢，或許得指望多一點耶誕奇蹟。

Fed可能提早「轉向」的期待被周五的就業報告潑了冷水，不僅就業人數成長26.3萬人超過預期，平均時薪薪資成長竟兩倍於預期，創下將近一年來最大增幅。

從種種跡象看來，熊市顯然尚未結束，美股仍可能向下探底。3Fourteen Research 策略師派斯指出，美股從未在美國經濟衰退之初即開始觸底反彈，美股在Fed結束升息之前即反彈，也只出現一次。

華爾街日報：美12月升息2碼

美國11月就業報告多項數據強勁，引發市場對聯準會（Fed）繼續激進升息的擔憂，有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報首席經濟記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文表示，Fed本月會議預料仍朝升息2碼邁進，但這份最新的就業報告卻也凸顯利率在明年上半年升破5%的風險。

Fed官員在近來的公開發言中已紛紛表明，可能在12月會議上減緩升息步伐，終結連續四次升息3碼的空前步調。同時他們也釋出訊號，正朝持續升息邁進，在明年春季前至少將利率升到5%左右。

芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡思2日呼應，Fed本月升息幅度可能降至2碼的說法，儘管如此，他也說利率終點勢得升得更高。

美國前財長桑默斯警告，由於通膨壓力非常頑強，美國聯準會（Fed）可能必須將利率提高到市場目前預期水準以上，6%比5%的可能性更高。

OPEC+未擴大減產

石油輸出國組織和夥伴國（OPEC+）周日決議，維持目前的產量目標不變，未擴大減產，因為需要時間評估中國大陸經濟趨緩、以及七大工業國（G7）對俄羅斯石油價格設定上限等發展，對需求的影響。

由沙烏地阿拉伯和俄羅斯領導的OPEC+，4日召開線上會議討論約20分鐘後，決議維持產量目標不變，繼續執行10月同意的每日減產200萬桶措施，直到明年底。OPEC+各國部長下次將在明年2月1日召開監督委員會，並於6月3~4日召開完整會議。

歐盟、G7及澳洲2日同意對俄油價格設定每桶60美元的上限，歐盟本月也將禁止成員國購買透過海運出口的俄油。

陸太陽能廠洗產地 遭美盯上

美國商務部2日初步裁定，四家大陸太陽能廠透過「洗產地」的方式，也就是轉往越南等東南亞國家組裝產品後再運往美國，以規避美國政府的關稅。

華爾街日報報導，比亞迪、阿特斯陽光電力集團（Canadian Solar）、泰國天合光能及越南光伏科技等公司，據稱透過從柬埔寨、泰國、馬來西亞及越南發貨，規避美國關稅。美國進口的太陽能電池，逾半數來自這四家公司。

彭博資訊報導，此調查結果可能讓美中原已緊張的貿易關係惡化，包括鋼鐵等產業也都密切關注此事發展，因為這可能為以後類似的案子立下先例。這份調查可能促使美國進口商從國內或其他國家，尋找替代供應來源。

更多城市不再要求核酸陰性證明 中國新冠防疫政策轉向

據彭博報導，好幾個省會城市周末宣布放鬆防疫限制；上海也從周一開始取消部分查驗核酸陰性證明的要求；深圳對公車、地鐵等不再查驗核酸證明，進一步凸顯中國轉變信號。

不過，北京委書記尹力主持新冠肺炎疫情防控工作領導小組會議時也強調，要毫不鬆懈繼續抓好社會面常態化防控措施。北京防控辦稱「全面放開」、「停止社會面核酸」等為不實消息。

美國 Fed 華爾街日報

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