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加密貨幣FTX破產 經理人：經營不善

台灣醒報／ 記者李宗祐╱台北報導
加密貨幣大二大交易所FTX破產，投資人控訴詐欺(Photo By Microsiervos on Flickr Under C.C. License)
加密貨幣大二大交易所FTX破產，投資人控訴詐欺(Photo By Microsiervos on Flickr Under C.C. License)

FTX創辦人其實沒有詐欺？FTX創辦人山姆•班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，下文稱SBF）在FTX宣布破產後首次接受採訪就宣稱沒有詐欺，只是經營不善。避險基金經理人比爾•艾克曼也擇相信他，並公開表達他的信任。即使如此，大部分投資者還是認為SBF的詐欺是罪證確鑿。

比爾•艾克曼

比爾•艾克曼是美國的避險基金經理、潘興廣場資本管理公司（Penshing Square Capital Management）的創始人兼首席執行長，同時也有小巴菲特的美稱。

在艾克曼還沒創立潘興廣場之前，因為他的激進投資策略，公司一下倒閉一下大賺一筆都是很常見的，2008年次貸風暴讓他一戰成名。簡而言之，他在2002年時發現一家叫做MBIA的公司用另外一家公司來交易CDOs，以第三方公司為擔保，所以可以有很高利率的債券。

大量買空

用這種實際上並不合法的方式經營，MBIA的債券卻被評為最高評級。市場大部份投資人在不知道經營方式不合法，又看到他們的債券評級是最高等級的情況下，自然會看好MBIA的成長。

艾克曼在發現MBIA用這樣的方式營運後，預期該公司會一路跌到債券違約（因為用來交易的另外一家公司根本沒有資金替CDOs擔保），所以大量做空MBIA的債券，並購買MBIA的信用違約交換（CDS，如果該債券違約可以獲利的一種衍生性金融商品），在過五年後的2008金融風暴獲利超過16億美元。

為SBF辯護

Bloomberg》報導，艾克曼於11月30日在推特發文表示，認為SBF在FTX破產後接受採訪時並沒有說謊，稍後馬上遭到大批網友撻伐，他在12月3日受訪時持續表達他對SBF的信任，認為他是被大眾所誤解，隔天凌晨也在推特再次寫下此觀點。

艾克曼在12月3日的採訪也說道，「這是我在職業生涯中所遇過最大規模、最嚴重的『過失』，他說的如果是實話，則他雖然會有民事責任，但不會有刑事責任。」

受害人大力抨擊

但大多數因此受害的投資人並不這麼想，包括美國最大加密貨幣交易所Coinbase的執行長阿姆斯壯(Brian Armstrong)也認為，要沒注意到80億美元的額外帳目是不可能的事。

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