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格芯將在全球裁員800人 佔員工總數近6%

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國際半導體公司格芯將在12月在全球範圍內裁員多達800人。。網路照
國際半導體公司格芯將在12月在全球範圍內裁員多達800人。。網路照

集微網消息，據VTDigger報導，國際半導體公司格芯在周四上午的員工會議上告訴員工，該公司將在12月在全球範圍內裁員多達800人。

「作為最近一次全體員工會議的一部分，我們分享了我們為應對當前的宏觀經濟環境而在整個業務中採取的成本節約行動，包括降低公司和製造間接成本以及在全球範圍內有選擇地裁員不到 800 名員工年底之前，」該公司發言人硃莉·莫因漢(Julie Moynehan)在給VTDigger的電子郵件中說。

Moynehan拒絕進一步置評。

這800名員工佔格芯全球14,000名員工的5.7%。

Essex Junction工廠的一名虛擬參加會議的員工表示，格芯首蓆執行官Tom Caulfield強調，大部分裁員將是非製造業職位，例如高管。

由於擔心因談論公司而遭到報復而要求匿名的這名員工表示，裁員「比我原先想象的要少」。

「我還是很擔心，」該員工說。

工作人員還可以選擇親自在全球各地的格芯工廠參加會議。

據該員工稱，Caulfield沒有透露彿矇特州將裁員多少人，但表示美國和新加坡員工將在下周收到裁員通知。這名員工說，由於德國保護工人的法律更加嚴格，那裡的員工會在稍後收到通知。該公司總部位於紐約馬耳他，在彿矇特州、紐約、新加坡和德國設有工廠。

該員工表示，Caulfield和其他高管沒有回答關於為什麽公司最近的利潤不能用於保住工作崗位的衆多問題。

格芯在第三季度結束時的收入比上一年增長了22%。 10月，該公司宣佈撥款3000萬美元用於在Essex Junction開發先進半導體。同月，彿矇特州公用事業委員會批準了該公司創建自己的電力公司以節省電費的請求。

然後，在最近幾周與華爾街分析師和員工的會面中，Caulfield警告說，隨著世界經濟放緩並面臨可能的衰退，該公司將不得不削減成本，為半導體需求下降做準備。

半導體 裁員

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