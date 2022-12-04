日產化學上量3D封裝臨時粘合劑 首次涉足後端材料製造

集微網消息，從日產化學到昭和電工，日本半導體材料製造商正在擴大用於3D晶片封裝的產品產量，以響應晶片製造商日益增長的需求。

日產化學（Nissan Chemical）將於2024年開始大規模生產用於3D封裝的臨時粘合劑——垂直堆疊晶圓。粘合劑在拋光和堆疊過程中使矽晶圓附著在玻璃基板上，同時還可以在不損壞晶圓的情況下將其移除。

該公司迄今僅出貨樣品，標志著其首次涉足後端晶片製造材料。

半導體製造大致可分為兩個階段：前端工藝，在晶圓上形成電路；後端工藝，包括晶圓切割、封裝和堆疊。

在前端，晶片製造商競相通過開發越來越小的電路來提高性能。但隨著通過這種方法取得的進展變得越來越緩慢且成本越來越高，英特爾和台積電等大公司正在將重點轉向3D封裝。

後端材料的全球市場規模約為前端材料市場的十分之一。總部位於東京的研究公司Fuji Keizai預測，從2021年到2026年，該領域將增長約30%至42億美元。

在處理晶圓時，使用臨時粘合劑將矽晶圓粘附到玻璃基板上。

Nissan Chemical已經是前端材料領域的主要參與者。它控制著亞洲70%左右的抗反射塗層市場，這有助於準確放置電路。它還打算擴展到粘合劑以外的後端材料，並計劃在2024年從3D包裝材料中獲得約10億日元（745萬美元）的收入。

Nagase&Co.也在關注與3D封裝相關的新機遇。這家化學公司銷售密封劑，並且正在開發一種即使將許多晶圓固定在一起，同時能避免翹曲的產品。

今年6月，台積電在築波市開設了一個研究中心，與Ibiden、JSR和Tokyo Ohka Kogyo等日本製造商合作開發用於3D晶片封裝的材料和設備。與擁有良好記錄的合作夥伴的這種合作可能會在大規模生產下一代產品方面帶來競爭優勢。

在半導體行業，前端工藝材料是主要市場。將汙染物排除在半導體製造商的潔淨室之外需要仔細控制晶片製造材料中的成分。

日本晶片材料製造商因嚴格把控產品質量而獲得客戶好評——這一優勢有望支持他們進軍後端工藝，即3D封裝所佔據的領域。

挑戰依然存在——包括後端市場小於前端市場。材料的後端單價被認為低於前端。目前後端業務規模有限，因此能否準確把握未來的遠期投資需求將成為關鍵。

行業組織的一位代表說在SEMI Japan會議上說：「在後端，將測試你預測和響應終端產品製造商需求的能力，例如需要小型化的智能手機和優先考慮耐熱性的汽車」。