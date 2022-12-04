專家：全球汽車晶片短缺狀況 估計會持續到2024年

集微網消息，芝加哥聯邦儲備銀行政策顧問Kristin Dziczek對汽車晶片產能問題撰寫了一份報告，報告認為，汽車晶片短缺的狀況仍在持續，估計會延續到2024年。

Dziczek認為汽車MCU的短缺將持續到2024年，這契合了業內人士的其他預測，典型代表是英特爾首席執行官Pat Gelsinger。短缺可能會持續到2024年以後。

根據Dziczek的說法，有關汽車晶片短缺是由於汽車製造商在疫情初期削減晶片訂單造成的。

她將持續存在的問題歸因於幾個因素，包括去年初德克薩斯州的寒流導致該州部分地區停電、日本地震引發汽車晶片供應商起火、以及俄烏沖突等等。所有這些問題導致全球估計晶片交貨時間比疫情之前長四倍。

Dziczek指出，汽車製造商目前絕對熱衷於技術創新——他們有理由將汽車價格推得更高。但是，將各種先進系統推入汽車，尤其是在推動電氣化和自動駕駛系統的情況下，意味著今天的汽車需要比以往更多的MCU。

這意味著汽車製造商在每輛生產的汽車中消耗越來越多的晶片，同時晶片供應受到限制。使問題更加複雜的是，汽車MCU本質上必須具有比消費電子產品更長的生命周期，並且能夠承受極端溫度。這就是為什麽汽車製造商不能只使用為其他行業製造的相同晶片。

Dziczek 並不完全樂觀地認為政府以CHIPS法案的形式進行干預將完全解決汽車行業當前和未來的半導體供應問題。她認為該行業精簡其使用的晶片類型，同時與晶片生產商合作是更好的長期解決方案。她還指出，雖然我們看到經銷商庫存增加，但這並不是因為晶片供應鏈已經順暢。相反，這更多是由於經濟不確定性和利率上升導致買家退縮。