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兩大最具影響力科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
推特老闆馬斯克(右)3日表示，蘋果公司已「完全恢復」其在推特上的廣告。圖為推特2日發布馬斯克在紐奧良會晤法國總統馬克宏(左)的照片。路透
推特老闆馬斯克(右)3日表示，蘋果公司已「完全恢復」其在推特上的廣告。圖為推特2日發布馬斯克在紐奧良會晤法國總統馬克宏(左)的照片。路透

美國社群網路服務平台推特(Twitter)的老闆馬斯克(Elon Musk)3日表示，蘋果公司(Apple Inc.)已「完全恢復」其在推特上的廣告，為全球最有影響力的兩大科技公司的戰爭再降溫。

彭博資訊報導，馬斯克在推特語音聊天室「音訊空間」(Twitter Spaces)上表示，蘋果是推特最大的廣告客戶。馬斯克在他的私人飛機上開講，在「音訊空間」聊了兩個多小時，吸引9萬多聽眾。蘋果對他的談話未立即回應。

馬斯克上周砲轟蘋果停止在推特上的大部分廣告，並威脅將把推特從蘋果應用軟體商店App Store下架。

馬斯克與蘋果宣戰後，與蘋果執行長庫(Tim Cook)會面。馬斯克會後表示，兩人談得很好，「消除了有關推特可能從App Store下架的誤會」，庫克表明「蘋果從未考慮這樣做 」。

馬斯克買下推特後，引起廣告客戶對推特是否會改變打擊仇恨言論和假訊息政策的疑慮，一些大客戶已撤廣告，包括通用磨坊（General Mills)和輝瑞藥廠(Pfizer Inc.)。

馬斯克3日推文，感謝廣告客戶重回推特。他說，希望下周能重啟推特驗證帳號計畫，此計畫因充斥假帳號而暫停。

馬斯克 廣告 蘋果

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