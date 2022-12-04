專家：美國持續加強對華管制 或將使中國大陸成熟製程晶片更具競爭力

集微網消息，資策會MIC資深產業分析師鄭凱安在台媒《工商時報》「名家評論」專欄撰文稱，美國持續加強對中國大陸管制，長期恐將使中國大陸成熟製程更具競爭力。

鄭凱安指出，美國近年來逐步加強對中國大陸的晶片管制，主要目的是制約中國大陸半導體產業發展。從短期來看，台廠會受益於轉單效應，例如，國際大廠因為中國大陸半導體製程設備取得受到管制，將會考慮轉單尋求與台系晶圓代工業者合作；台灣具備3奈米以下計算晶片設計能力的IC設計廠商，因中國大陸競爭對手受到壓制而獲益。

長期而言，中國大陸半導體產業被迫聚焦於成熟製程發展，在國家引導資源的挹注下，其晶圓代工的良率與效率、IC設計與應用的發展，都將持續提升，而在不久的未來成為對台廠具威脅性的競爭對手。

距離美國對中國大陸祭出新晶片出口管制措施已過去近兩個月，如今看來影響已經顯現，首當其衝的是半導體設備領域，全球前十大半導體設備廠商中的六家紛紛示警。以應用材料為例，該公司預估2023年在中國大陸營收損失高達25億美元，但如果美國政府加速核發供貨所需的許可證，影響可能縮小到15億至20億美元。

除了半導體設備外，存儲廠商也未能倖免。根據統計，三星電子、SK海力士第三季度在中國大陸的營收萎縮超過4萬億韓元。

值得一提的是，由於美國加大半導體出口管制全球供應鏈變得複雜，歐洲晶片製造商正在尋求在中國大陸的業務穩定。意法半導體、英飛淩和恩智浦半導體的首席執行官近日表示，雖然他們遵守美國對中國大陸半導體行業的出口限制，但他們沒有計劃停止在中國大陸的業務。意法半導體首席執行官讓-馬尅奇瑞（Jean-Marc Chery）表示：「中國大陸約佔我們總收入的30%，這是我們不想放棄的市場，我們希望繼續支持。」