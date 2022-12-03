員購優惠折扣55萬元 這家電動車新創出招衝訂單量
豪華電動車新創Lucid證實，若旗下員工在今年底前購買自家電動車，便提供1.8萬美元（台幣55萬元）的折扣。而所謂的折扣並不是現折這麼多錢，而是用發放「津貼」的方式來祭出優惠。
BusinessInsider報導，Lucid本周起向所有美國正職員工，提供買2022年式Grand Touring的「津貼」，這款車是該公司繼限量的Air Dream Edition、Grand Touring Performance後第三個版本，起售價15.4萬美元。
購買Grand Touring的Lucid員工，將在每個薪資周期（兩個星期）領取500美元，累積到1.8萬美元就不再發放。這也代表他們要領到這麼多錢，前提是持續在Lucid上班。公司也說，隨機出貨不得挑選。
Lucid發言人Nat Lingo表示：「我們一直在找好的時間，對每天駕駛Lucid Air的員工，提供獎勵。隨著近期加緊腳步，公司已能滿足我們團隊的這個要求。」
在Lucid提高旗艦車款產量之際，這項員購優惠計畫，有助增加Lucid的交車量。Lucid今年截至第3季，總共生產了3,687輛車，今年生產目標訂在6,000~7,000輛之間，不過尚未提供明年的目標指引。
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