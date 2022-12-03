西方國家對俄油訂價格上限 效果莫衷一是

歐洲準備好對俄羅斯海運石油出手，訂定價格上限，儘管這是西方國家為懲罰俄國侵略烏克蘭而使出的最新殺招，但美國巴隆金融周刊（Barron's）2日報導，此舉已使部分石油交易商擔心，到頭來恐又一次導致全球原油價格上漲。然而，也有若干交易商研判，這可能產生反效果，造成油價進一步下跌。

前述預測主要從石油制裁的機制著眼，整體而言，相關制裁措施至今未能迫使伊朗、委內瑞拉和俄國等國的石油，從全球油市絕跡，僅令這類國家降價求售。買方為承擔與受國際制裁的政權交易，所帶來的風險，也會要求賣方打折。例如印度及中國近來已購入美國和歐洲拒之門外的俄油，但中印皆要求俄方給予多達75折的折扣。

加拿大帝國商業銀行（CIBC）私人財富管理分析師巴賓（Rebecca Babin）說，此刻全球共有兩成的石油受到制裁，這些油正以各種折扣進行交易。賣方之間將試圖削價競爭，以求順利脫手。在俄烏戰爭於2月爆發前，俄國每天運送約150萬桶原油到歐洲。

近10個月過去，如今銳減至60萬桶，其餘大多轉向亞洲。但在歐洲就海運俄油訂定每桶價格上限60美元（約台幣1852元）的措施於5日生效後，市場能否吞下這60萬桶急尋買主的俄油，尚在未定之天。如若不能，在俄油出售無門以及全球石油的總供給減少下，國際油價很可能會進一步上漲。也就是說，當需求增加、供給卻減少時，價格勢必上揚。

但巴賓也提到，中印之類的石油大買家，對俄油趨之若鶩的可能性，遠高於以較高價格購買做為全球基準的布侖特（Brent）原油（亦即對未受制裁的石油需求減少）。而隨著西方追加對俄制裁，恐會有更多買家跟隨中印腳步，擴大油價近期的跌幅。