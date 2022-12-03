美國科技業大裁員 印度、中國員工衝擊最大

美國科技業2022下半年開始大裁員，許多拿專業性職業工作簽證（H-1B）的外國人士必須盡快找到新工作，否則將被迫離開美國。舊金山紀事報指出，印度和中國的H-1B人士受這波裁員潮衝擊最為劇烈。

H-1B是美國發給具高度專業化知識人士的簽證，屬於非移民簽證，需要由美國雇主提出抽籤申請。美國科技業長期仰賴H-1B，從全世界招攬國內供不應求的科技人才。

舊金山紀事報近日報導，美國有超過50萬人拿H-1B簽證，高度集中在舊金山灣區，受雇於Meta（臉書Facebook母公司）、Google、蘋果公司（Apple）、Intel、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）等大公司，Meta和Amazon就分別有1萬多名和3萬多名這樣的專業技術人士。

H-1B的效期基本為3年，最長可延至6年。期間有些公司會幫這些專業技術人士申請綠卡，讓他們可永久留在美國工作和生活。然而，美國發給各國的綠卡有配額限制，印度和中國人口數多，申請數也多，取得綠卡的難度相對更高。2030年前，等待經由工作移民美國的印度人，將超過200萬。