美股連漲兩周提前過節 但衰退陰影下再漲唯靠耶誕奇蹟

儘管11月就業報告意外火熱令市場錯愕，美國股市周五仍勉強拉回平盤作收，在聯準會（Fed）主席鮑爾捎來本月會放緩升息的驚喜之下，美股挺住連兩周漲勢。但在華爾街幾乎一致認為美國明年經濟難免衰退的陰影下，2022年最後幾周若要維持漲勢，或許得指望多一點耶誕奇蹟。

美股周五擺脫一度多達1%的頹勢，標普500指數和那斯達克綜合指數收盤各跌0.1%和0.2%，道瓊工業指數小漲0.1%。一周下來，標普和那斯達克分別上漲1.1%和2.1%。道瓊漲0.2%。

費城半導體指數和台積電ADR周五各跌1.2%和1.4%，周線仍分別上漲0.7%和0.1%。

Fed可能提早「轉向」的期待被周五的就業報告潑了冷水，不僅就業人數成長26.3萬人超過預期，平均時薪薪資成長竟兩倍於預期，創下將近一年來最大增幅。

Principal Asset Management策略師夏席瑪（Seema Shah）說：「政策利率調升350個基點後，就業仍增加26.3萬個，這可不是開玩笑的。勞動市場仍熱到不行，增添Fed繼續升息的壓力。這份就業報告有什麼能說服他們不把政策利率提高到5%以上？」

因此，Fed 本月 13日至 14日開會後公布政策利率走向的「點狀圖」備受矚目。彭博經濟研究首席美國經濟學家王安娜（音譯，Anna Wong）認為，Fed官員可能會將最終利率調高至5.25%。

芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯周五呼應Fed本月升息幅度可能降至2碼（0.5個百分點）的說法，但儘管如此，他也說利率終點勢得升得更高。

從期貨市場交易來看，投資人周五認為Fed主要利率在2023 年6月會臨近5%，比就業報告公布前上升0.1個百分點。

CFRA投資策略長史托沃（Sam Stovall）認為，從美股周五強拉回到接近平盤來看，投資人仍寄望出現往年常見的12月漲勢。

但從種種跡象看來，熊市顯然尚未結束，美股仍可能向下探底。3Fourteen Research 策略師派斯（Warren Pies）指出，美股從未在美國經濟衰退之初即開始觸底反彈，美股在Fed結束升息之前即反彈，也只出現一次。

華爾街幾乎一致認為美國經濟會在明年出現衰退，但目前看來經濟卻毫無減弱之象。摩根大通證券策略主管克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）本周表示，Fed可能升息過了頭，導致經濟陷於衰退，最後迫使Fed在明年下半年轉而降息。但他也強調，要Fed轉向，必須具備諸多條件，包括經濟走弱、失業增加、市場震盪、風險資產水位下降、通膨下降。

巴隆（Barron's）認為，美股在年終假期之前，漲勢很可能受限，建議不妨先獲利了結。但克蘭諾維奇也表示，未來幾個月若再出現賣壓，都可能是為2023年反彈逢低布局的好時機。