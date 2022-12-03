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美科技業裁員不斷…「這2國」員工影響最大 被迫離境返家

美科技業裁員不斷…「這2國」員工影響最大 被迫離境返家

中央社／ 舊金山2日專電
美國科技業近年招兵買馬，以優渥條件吸引外國技術人才，今年下半年開始，因人力供過於求不斷裁員，原本持專業工作簽證在美國落地生根的外國員工，許多面臨被迫離境的命運。示意圖／Ingimage
美國科技業近年招兵買馬，以優渥條件吸引外國技術人才，今年下半年開始，因人力供過於求不斷裁員，原本持專業工作簽證在美國落地生根的外國員工，許多面臨被迫離境的命運。示意圖／Ingimage

美國科技業近年招兵買馬，以優渥條件吸引外國技術人才，今年下半年開始，因人力供過於求不斷裁員，原本持專業工作簽證在美國落地生根的外國員工，許多面臨被迫離境的命運，尤其以來自中國、印度的科技員工受創最為明顯

專業性職業工作簽證H-1B，是美國發給具高度專業化知識人士的簽證，屬於非移民簽證，需要由美國雇主提出抽籤申請。許多赴美攻讀理工學位，畢業後想留在當地科技公司的台灣人，都經歷過漫長繁瑣的等待過程。

今年抽到H-1B、目前已在半導體大廠英特爾（Intel）上班、負責產線良率的台灣工程師李昶承談到申請流程，還記憶猶新：「畢業之後，要先申請實習訓練（Optional Practical Training，簡稱OPT），想辦法在3年效期內找到工作，再由雇主幫忙提出H-1B抽籤申請，抽中機率大概是1/3」。

他說，這就是一個博弈的過程，有朋友實習訓練期間找到工作，但是連續抽了3年H-1B都沒中，只能看雇主願不願意協助申請其他類型工作簽證，「但是現在大部分公司都人事凍結，有可能沒辦法」。

科技業近期整頓人力大幅裁員，不僅還沒抽到H-1B工作簽的矽谷職場新鮮人，心情忐忑，已經拿到H-1B的外國員工，受到的衝擊恐怕更為嚴重；因為他們當中有許多人在美國落地生根多年，已貸款買房、小孩也在 美國受教育，一旦被公司解雇後，若無法在60天的寬限期內找到新工作，就得離開美國。孩子的學業問題、以及尚未付清的貸款，都是沉重的負擔。

李昶承說，他聽到有印度的朋友，原本用H-1B簽證向銀行申請較優惠的貸款買車買房，瞬間失去工作又面臨可能離開美國的處境，「辛苦經營的一切等於全沒了」。

根據舊金山紀事報近日的報導，美國有超過50萬人拿H-1B簽證，高度集中在舊金山灣區，受雇於Meta（臉書Facebook母公司）、Google、蘋果公司（Apple）、Intel、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）等大公司，Meta和Amazon就分別有1萬多名和3萬多名這樣的專業技術人士。

H-1B簽證效期最長6年，期間有些公司會幫這些專業技術人士申請綠卡，讓他們可永久留在美國工作和生活。

舊金山紀事報也指出，印度和中國的H-1B人士，受到這波裁員潮衝擊最為劇烈，因為美國發放給各國的綠卡有配額限制，相較於其他國家，印度和中國人口數多、申請數也多，要進一步留在美國的機率因此更小；2030年前，等待經由工作移民美國的印度人，將超過200萬。

李昶承觀察到，最近有滿多中國人在社群上成立互助會，互相幫忙介紹機會；此外，雖然有部分中國人畢業後就毫不遲疑離開美國，但選擇留下來的都死心塌地，無法接受自己努力在異鄉打拚，經過漫長等待好不容易取得專業工作簽後，卻因經濟不景氣受裁員潮波及，面臨被迫回中國的命運。

美國 裁員 科技業

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