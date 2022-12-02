美商務部：多家太陽能陸企轉往東南亞洗產地 規避關稅

根據美國商務部2日公布的初步調查報告，多家中國大陸的太陽能電池製造商，透過俗稱「洗產地」的方式，也就是轉往東南亞國家組裝產品後再運往美國，以規避美國政府的關稅。

華爾街日報引述知情人士說，比亞迪、阿特斯陽光電力集團（Canadian Solar International）、泰國天合光能、及越南光伏科技等公司，都透過「洗產地」的方式，規避美國關稅。美國進口的太陽能電池，逾半數來自這四家公司。

彭博資訊報導，此調查結果可能讓美中原已緊張的貿易關係惡化，包括鋼鐵等產業也都密切關注此事發展，因為這可能為以後類似的案子立下先例。

然而，這項初步調查結果出爐後，不會立即引發美國調高太陽能進口關稅調，因為美國總統拜登在6月時緩徵太陽能關稅兩年，以給予進口商調整空間，關稅緩徵措施也適用於本次接受調查的四個東南亞國家，包括柬埔寨、泰國、越南及馬來西亞。只是美國國會也可能要求拜登政府取消這項緩徵措施。

這份調查可能促使美國進口商從國內或其他國家，尋找替代供應來源。知情人士說，商務部將在明年5月公布最終報告，結果可能與初步報告有異。