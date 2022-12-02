俄油禁運及OPEC+會議前夕 油價周線邁向三周來首見收紅
國際石油期貨價格2日在平盤附近遊走，但周線有望收漲，投資人正等待石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）4日的會議，以及預定5日生效的歐盟俄油禁運令。
路透報導，布蘭特原油期貨2日盤中小跌0.17%，報每桶86.73美元，西德州原油期貨一度漲0.9%，報81.29美元。歷經連續三周的頹勢後，這兩大國際油價指標本周周線有望同步收紅，且漲幅預估可達4%及6%左右，雙雙締造兩個月內最大單周漲幅。
消息人士指出，中國大陸將在幾天內宣布放寬封控措施，捎來利多訊號。此舉代表這個全球第二大石油消費國的防疫政策迎來重大轉變，但分析師警告，大陸經濟可能還要好幾個月才會大幅重新開放。
通常與油價成相反走勢的DXY美元指數觸及五年低位，也為油價提供支撐。
歐盟各國已初步同意，將俄國海運石油設定每桶60美元的價格上限，並建立調整機制，將上限保持在比市場價格低5%的水準。這項措施還須27個成員國批准，才能於5日與俄油禁運令同步生效。
OPEC+本周日會後預料將保持每日減產200萬桶（bpd）的生產目標不變，但一些分析師認為，若該組織不進一步減產，油價恐會走跌。
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