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瑞信董座：資金外流「大致停止」激勵股價飆破9%

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
瑞士信貸集團董事長雷曼（Axel Lehmann）2日表示，飽受醜聞、財務危機謠傳所苦後，資金大規模外流情況大致停止，且已有資金流入跡象，帶動股價狂飆逾9%。路透
瑞士信貸集團董事長雷曼（Axel Lehmann）2日表示，飽受醜聞、財務危機謠傳所苦後，資金大規模外流情況大致停止，且已有資金流入跡象，帶動股價狂飆逾9%。路透

瑞士信貸集團董事長雷曼（Axel Lehmann）表示，公司資金大規模外流情況大致停止，且已有資金流入跡象。

雷曼2日接受彭博電視訪問時表示，瑞信資金大量外流的情況「基本上已經停止」。市場先前傳出瑞信面臨財務危機、瀕臨破產，外界對瑞信的信心嚴重動搖，截至本季初客戶撤資規模高達840億瑞士法郎（900億美元）。大部分資金外流發生在10月，瑞信表示如今已看到資金開始回流。

雷曼說：「我與客戶交談時，就已知道資金將會流入，我們已經看到部分資金回流，所以計劃繼續與客戶聯繫。也許要花點時間，但資金會回來，公司將恢復如常。」

消息釋出後，瑞信股價開高走高，午盤一度暴漲9.7%，有望結束連續13天的跌勢。瑞信上月底公布的客戶撤資規模驚人，連該行向來最穩定的核心業務財富管理部門，都有約10%的資產撤出，嚇壞投資人。

瑞士 資產 破產

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