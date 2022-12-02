太離奇！大陸女子裝假孕肚 竟是要偷渡這東西

中國大陸海關日前逮捕一名裝著假孕肚的女子，並在假孕肚內查獲大量走私晶片；這起事件，凸顯出大陸的晶片地下黑市有多麼猖獗。

中國海關1日聲明表示，11月25日攔阻了一名欲從澳門入境到珠海的女性嫌犯，在嫌犯身上查獲202片處理器晶片和九支智慧手機。

海關表示，當時這名女子聲稱自己懷孕約五、六個月，但海關人員根據她的孕肚大小，認為她應該處於第三孕期（懷胎27周以上），而對她起疑。

自從2020年全球晶片荒開始影響從手機到汽車等多種產品的供應後，半導體的地下黑市已在大陸湧現。這個市場裡充斥著各種二手或過時晶片，且能以原始成本的500倍價格售出。美國實施的禁止對大陸出口高階半導體和晶片製造設備禁令，更是進一步擾亂大陸的半導體市場。

蘋果iPhone經常會被走私到中國大陸，因為進口稅導致iPhone在香港和澳門的售價比在大陸國內便宜。大陸海關時常查獲走私客攜帶數十支iPhone手機闖關。