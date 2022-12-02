快訊

王鴻薇若選上立委「松信恐直接少一席議員」！ 落選頭吳崢批：不值得託付

投資人出逃 黑石房地產投資基金卻限制贖回請求

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
黑石不動產投資信託（BREIT）11月只批准43%贖回請求。路透
黑石不動產投資信託（BREIT）11月只批准43%贖回請求。路透

在遭到大量贖回請求後，黑石集團（Blackstone）對旗下規模1,250億美元的房地產投資基金，實施了贖回限制，顯示投資人正急於取得現金，同時也日益擔憂商用不動產市場的長期健全狀況。

金融時報（FT）報導，黑石集團1日對投資人發布通知，旗下黑石不動產投資信託（BREIT）雖核准了10月的所有贖回請求，但11月只核准43%請求，讓投資人贖回13億美元。消息拖累黑石1日股價重挫逾7%。

實施贖回限制凸顯投資BREIT的富人所承擔的風險；在計算債務後，BRIT擁有690億美元的淨資產，投資項目涵蓋物流設施、公寓大樓、賭場、醫療服務園區。

知情人士透露，約70%的贖回請求來自亞洲，考量到BREIT的非美國投資人僅有20%左右，此一比率相當大。

BREIT一名合夥人表示，亞洲市場和該地區經濟體近期表現欠佳，可能對投資人帶來壓力，使他們手頭上需要現金來履行義務。

根據全美房地產經紀人協會（NAR）的一份報告，美國的商業不動產，正因通膨和利率上升而承受壓力。放眼全球，市場對各國房地產的情緒已轉弱，有些知名投資人警告，這個領域部分地方欠缺資金。

報導指出，BREIT允許客戶每月贖回2%的資產，每季最多允許贖回5%資產。 若加上配息，這檔基金今年頭九個月的報酬率超過9%。

房地產 資產 美國

延伸閱讀

就市論勢／原物料、汽車 有看頭

香港恒指11月漲26% 創24年最強單月

桃園賭場遭警方破獲發現有自己人 北市刑大：在偵辦案件

星國REITs 有利可圖

相關新聞

全球實質薪資首見下滑 已開發國家降幅最大

國際勞工組織（ILO）最新年度報告顯示，今年全球實質薪資下滑，是有比較紀錄可考以來首見，由此可見所謂薪資上漲壓力激升通膨...

從身家260億美元到戶頭剩10萬美元 FTX創辦人認錯

加密幣交易所FTX創辦人班克曼-佛瑞德（SBF）在公司宣告破產後首度露面，他否認自己試圖詐欺，但坦承「搞砸了」，在掌管公...

又發生故障 特斯拉將在中國召回43.5萬輛車

大陸國家市場監督管理總局1日表示，特斯拉（Tesla）將在當地召回逾43.5萬輛車，修復軟體故障導致的尾燈不亮問題。

道瓊跌幅擴大至約300點 ISM製造業指數跌破榮枯線

美國股市在12月的第一個交易日多半開高，聯準會（Fed）主席鮑爾前一天「放鴿」的效力，加上盤前公布的PCE平減指數顯示通...

投資人出逃 黑石房地產投資基金卻限制贖回請求

在遭到大量贖回請求後，黑石集團（Blackstone）對旗下規模1,250億美元的房地產投資基金，實施了贖回限制，顯示投...

全球大銀行押注台韓股市 明年半導體業復甦推動上漲

全球大型銀行看好台灣和南韓股市，預估明年半導體業復甦將推動上漲行情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。