投資人出逃 黑石房地產投資基金卻限制贖回請求

在遭到大量贖回請求後，黑石集團（Blackstone）對旗下規模1,250億美元的房地產投資基金，實施了贖回限制，顯示投資人正急於取得現金，同時也日益擔憂商用不動產市場的長期健全狀況。

金融時報（FT）報導，黑石集團1日對投資人發布通知，旗下黑石不動產投資信託（BREIT）雖核准了10月的所有贖回請求，但11月只核准43%請求，讓投資人贖回13億美元。消息拖累黑石1日股價重挫逾7%。

實施贖回限制凸顯投資BREIT的富人所承擔的風險；在計算債務後，BRIT擁有690億美元的淨資產，投資項目涵蓋物流設施、公寓大樓、賭場、醫療服務園區。

知情人士透露，約70%的贖回請求來自亞洲，考量到BREIT的非美國投資人僅有20%左右，此一比率相當大。

BREIT一名合夥人表示，亞洲市場和該地區經濟體近期表現欠佳，可能對投資人帶來壓力，使他們手頭上需要現金來履行義務。

根據全美房地產經紀人協會（NAR）的一份報告，美國的商業不動產，正因通膨和利率上升而承受壓力。放眼全球，市場對各國房地產的情緒已轉弱，有些知名投資人警告，這個領域部分地方欠缺資金。

報導指出，BREIT允許客戶每月贖回2%的資產，每季最多允許贖回5%資產。 若加上配息，這檔基金今年頭九個月的報酬率超過9%。