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瑞銀調降iPhone 14今年產量預期 估少了1,600萬支

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
瑞銀調降iPhone 14今年產量預期。歐新社
瑞銀調降iPhone 14今年產量預期。歐新社

根據瑞銀（UBS）分析師的看法，蘋果智慧手機iPhone 14系列今年產量可能比原先預期少了1,600萬支，原因是中國大陸新冠清零政策擾亂鴻海旗下富士康鄭州廠的生產，而且入門機款需求疲弱。

彭博資訊報導，瑞銀分析師將2022年下半年整體iPhone 14產量從原先預估的9,200萬支調降至7,600萬支，較2021年同期減少20%。調降產量預估的原因是鴻海面臨的生產受擾情勢，以及較低階款iPhone 14需求走軟。瑞銀對本季的預估是市場最悲觀之一，此時關於中國大陸是否會鬆綁防疫封控措施的不確定性環伺。

陳星嘉（Grace Chen）為首的瑞銀分析師群在12月1日的報告中表示：「重要的是觀察iPhone 14 Pro和Pro Max拉長的到貨等待期是否影響需求。蘋果和鴻海能解決鄭州問題的速度，是2022年第4季與2023年第1季產量的關鍵。」

彭博資訊本周稍早報導，鄭州廠的動盪情勢可能會導致iPhone Pro系列手機產量短少600萬支。蘋果已經將今年新手機產量目標調降至約8,700萬支，低於先前預估的9,000萬支。

瑞銀說，蘋果可能要求和碩與立訊等以往聚焦生產較低階iPhone機款的組裝廠生產更多高階款，來應付年終購物旺季的需求。分析師群表示，若果真發生轉單，鴻海在iPhone的組裝占比可能從今年的70%至75%，明年下滑至65%至70%。

鄭州 陳星

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