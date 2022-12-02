快訊

陳紫渝開放IG帳號！粉絲數一夜暴增十倍 吸5.7萬人追蹤

鄭文燦論文遭檢舉抄襲 台大證實已完成調查程序

禁行44年！北市忠孝西路14日起「這時段」開放機車行駛 其餘時間仍禁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／號稱子彈般設計 馬斯克親自交付首輛Semi純電卡車

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克（圖右者）在內華達工廠介紹特斯拉的Semi電動卡車。路透翻拍特斯拉影片。
特斯拉執行長馬斯克（圖右者）在內華達工廠介紹特斯拉的Semi電動卡車。路透翻拍特斯拉影片。

特斯拉1日交付首輛純電動卡車Semi，在這款車頭一次發表超過五年之後首度交車，也代表特斯拉正式進軍卡車產業。

特斯拉在內華達工廠舉行交車儀式，執行長馬斯克親自把純電動卡車Semi開進場地。他表示：「如果你想要在陸上有最霸王級的機具（badass rig），這就是了。」

雖然電動房車最受關注，但進軍電動卡車卻可能讓高碳排、燃料成本高昂的運輸產業轉型。增添了駕駛輔助功能還能協助營運業者節省勞力成本。

特斯拉在推特官網貼出的影片介紹Semi卡車是「打造成有如子彈一般，而非有如穀倉牆，而且優化其效能」。這款卡車為駕駛司機精心設計，駕駛座位擺在車頭正中央而非側邊，有大量空間可站立，還有充裕的儲物空間。

馬斯克在台上表示，特斯拉在11月15日已讓Semi卡車在單一次充飽電並滿載的情況下，成功完成在加州佛利蒙特（Fremont）到聖地牙哥之間500英里（850公里）的行駛測試。

這款卡車是8級卡車，代表載重上限能達逾33,001磅。Semi最早是在2017年亮相，原定2019年開始生產，但因電池的限制問題而延後。

馬斯克說，Semi的動力是任何款式柴油動力卡車的三倍，目標減少卡車運輸產業大規模車隊的龐大碳排放量。特斯拉表示，其他車款將採用Semi的傳動系統，該公司也會採用這款卡車在自家供應鏈中運送汽車零件。此外，Semi將採用再生煞車（Regenerative Braking）來回收動能已提升效率。

經營大型車隊的業者如百事可樂、沃爾瑪、連鎖超市Meijer與JB亨特運輸服務公司在五年前都已向特斯拉下了不具約束效力的訂單。特斯拉的首輛Semi卡車將交付給百事公司位於加州的一座工廠。

在特斯拉最近一次的財報會議中，馬斯克表示公司暫時規劃2024年在北美生產5萬輛Semi卡車。他在1日晚間的交車活動上並未提到Semi的產量與價格等相關資訊。

特斯拉 馬斯克 沃爾瑪

延伸閱讀

驚！馬斯克喊話把晶片植入自身大腦 要展開人體實驗「讓失明者看得見」

推特App下架全是誤會？馬斯克前進蘋果總部與庫克會談

1分鐘看世界／馬斯克和庫克化解誤會 推特不會被蘋果下架

本次超43萬輛！一周內特斯拉兩次備案召回計劃

相關新聞

全球實質薪資首見下滑 已開發國家降幅最大

國際勞工組織（ILO）最新年度報告顯示，今年全球實質薪資下滑，是有比較紀錄可考以來首見，由此可見所謂薪資上漲壓力激升通膨...

從身家260億美元到戶頭剩10萬美元 FTX創辦人認錯

加密幣交易所FTX創辦人班克曼-佛瑞德（SBF）在公司宣告破產後首度露面，他否認自己試圖詐欺，但坦承「搞砸了」，在掌管公...

又發生故障 特斯拉將在中國召回43.5萬輛車

大陸國家市場監督管理總局1日表示，特斯拉（Tesla）將在當地召回逾43.5萬輛車，修復軟體故障導致的尾燈不亮問題。

道瓊跌幅擴大至約300點 ISM製造業指數跌破榮枯線

美國股市在12月的第一個交易日多半開高，聯準會（Fed）主席鮑爾前一天「放鴿」的效力，加上盤前公布的PCE平減指數顯示通...

遠方 EP92｜空巴A380告別昔日風光 超級巨無霸客機為何退流行

球疫情趨緩，國際旅遊復甦，以最高載客量著稱，每架次可達800人稱霸航空業的空中巴士A380，竟然面臨停產的命運。 本集遠方邀請朝陽科技大學飛行與民航人員技術系主任盧衍良教授，談空中巴士A380從2007年首批交付以來，為什麼愈來愈不受市場青睞，也談這些年來航空市場上的變化。

影／號稱子彈般設計 馬斯克親自交付首輛Semi純電卡車

特斯拉1日交付首輛純電動卡車Semi，在這款車頭一次發表超過五年之後首度交車，也代表特斯拉正式進軍卡車產業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。