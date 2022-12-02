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歐盟要求成員國批准俄油限價每桶60美元 波蘭是關鍵

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
歐盟要求成員國批准俄油限價每桶60美元，希望趕得及5日生效。路透
歐盟要求成員國批准俄油限價每桶60美元，希望趕得及5日生效。路透

根據官員和外交人員，歐盟要求成員國批准，將俄羅斯原油價格上限設在每桶60美元。歐盟將利用在保險業和航運業的影響力，為俄油限價以擠壓俄羅斯石油收入，從而遏制莫斯科持續發動戰爭的能力，同時也維持全球油價穩定。這項計畫能否順利在周一實施，取決於波蘭

27個歐盟成員國都必須簽署此案，才能依計畫在下周一推進，截至周四沒有其他國家提出異議，但波蘭要求給予更多時間考慮，周五之前不會做出決定。

華爾街日報報導，過去10天，波蘭處於俄油限價談判的中心。僅管波蘭官員表示支持該計畫且不想延遲引入該機制，但希望上限設在遠低於俄羅斯石油銷售價格的水準。

歐盟執委會為了贏得波蘭的同意，周四提出新文本，承諾事項包括從1月起每兩個月檢討一次價格上限，目標是將其保持在比俄油出口價格至少低5%。執委會也將加快對俄羅斯實施新一輪制裁的準備。華沙一直呼籲這樣做。但波蘭政府周四仍花了數小時討論俄油限價案，沒有做出明確結論。

歐洲官員仍相信限價案周五能簽署完成，但擔心必須在稍後批准的七國集團（G7），包括日本在內的成員國是否有足夠的時間可在周末做好準備。G7和澳洲的目標是在周一（5日）歐洲的俄油禁運令生效時，同步實施此一前所未有的制裁機制。屆時，俄油售價如果高於價格上限，將無法取得歐盟保險和經紀服務。

波蘭 歐盟 俄羅斯

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