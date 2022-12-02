美元指數下滑至16周低點因鮑爾放鴿 日圓匯率強升2%
美元兌一籃子主要貨幣周四（1日）觸及16周最低，此前數據顯示，美國10月消費者支出穩健成長，通膨有所緩和，強化市場認為聯準會更接近達到利率峰值的預期。日圓強升2%，觸及8月來高點。
美元指數下滑1.15%至104.73，一度跌至104.66，為8月11日以來最低。美元指數現已跌破200日移動均線，這可能預示將進一步下跌。
美元兌日圓1日重貶1.98%至135.33日圓，2日在亞洲盤初續貶0.15%至135.13日圓，為8月來以最低。
歐元1日升值1.1%至1.0520美元，2日盤初繼續升值0.16%至1.0537美元，為6月下旬以來最高。
英鎊觸及1.23115美元的6月27日以來最高。
聯準會主席鮑爾周三表示，現在是放緩升息的時候了，他指出，「現在放緩是平衡風險的好方法」。
OANDA高級分析師Edward Moya表示：「我們看到消費者仍在繼續支出，除此之外，持續申請失業金人數正在上升。因此，我們可能會開始看到失業率上升，我認為這將支持聯準會接近完成其緊縮周期的看法。」
他說：「市場將對公債殖利率繼續下滑有所期待，同時這也將是美元走弱的原因。」
周四公布的數據顯示，占美國經濟活動三分之二以上的消費者支出在10月躍升0.8%，符合經濟學家的預期。個人消費支出（PCE）物價指數10月上漲0.3%，追平9月的漲幅。截至10月的12個月中，PCE物價指數上漲6.0%。
其他數據顯示，美國11月製造業活動兩年半以來首次萎縮，美國10月的建築支出下滑。
澳幣觸及0.68470美元的9月13日以來最高，紐元觸及0.64000美元，為8月15日以來最高。
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