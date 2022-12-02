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金價勁揚2%站上1,800美元 油價漲跌互見

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周四（1日）漲跌互見，在狹幅區間交易，盤中稍早一度反彈，因美元疲軟和中國大陸兩個主要城市放寬新冠限制後，市場預期中國大陸燃料需求改善；黃金價格勁揚2%，站上每英兩1,800美元，漲至8月以來高點。

油價漲跌互見

布蘭特原油1月結算價報每桶86.88美元，下跌0.09美元。西德州原油1月期貨結算價報每桶81.22美元，上漲0.67美元，漲幅0.8%。

在連續三周下跌後，本周兩大指標原油期貨周線可望收紅。布蘭特油價在周一觸及80.61美元，為1月4日以來最低。

RJO Futures高級市場策略師Eli Tesfaye表示：「開盤時我們是看漲的，但無論哪個城市解封，都不會帶動油價漲到100美元。」

他說，在經歷了幾周高波動後，預期石油交易區間將達在每桶70美元至90美元，並逐漸穩定。

美元觸及8月來最低，這為油價帶來支撐，此前聯準會主席鮑爾表示本月升息步調可能放緩。美元走弱使石油對其他貨幣持有者來說更便宜。

分析師們表示，俄羅斯石油價格上限降低的展望也在提供支持。一位歐盟外交官說，歐盟各國政府周四初步同意對俄海運石油設定每桶60美元的上限，並建立調整機制，將上限保持在低於市場價5%的水準。

金價急升近2%觸及8月來最高

金價周四上漲2%，站上每英兩1,800美元的關鍵水準，聯準會升息步調放緩的前景和美國出現通膨降溫的跡象，影響美元走貶。

現貨黃金價格1日收盤上漲1.96%，至每英兩1,803.10美元，稍早曾觸及1,803.94美元的8月10日以來最高。

美國黃金期貨結算價報每英兩1,815.2美元，上漲3.1%。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示：「我們在日線圖上建立了價格上升的趨勢，吸引到技術性買盤......我們看到聯準會主席鮑爾的鴿派傾向為大宗商品市場帶來支撐，並導致美元指數回落。」

鮑爾周三表示，現在是放緩升息步調的時候了，但他補充說，控制通膨「將需要在一段時間內將政策維持在限制性水準」。

美元貶值超過1%至近四個月最低，使黃金對海外買家來說價格降低。

分析師表示，數據顯示11月通膨趨勢有所緩和，進一步支持圍繞升息放緩的押注，這提振對黃金的興趣。

技術面來看，黃金在50日、100日和200日移動均線上方交易，交易員認為這是一個看漲訊號。

現貨白銀上漲2.3%，至每英兩22.70美元，觸及5月初以來最高。白金上漲0.5%，至1,038.24美元，鈀金上漲3.2%，至1,941.65美元。

油價 金價 聯準會

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