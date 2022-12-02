台積電ADR跌0.4% 較台北交易溢價1.6% 費半收黑

台積電ADR周四下跌0.36%，收在82.68美元，較台北交易溢價1.57%。費半也挫跌0.8%。

美國股市周四（1日）收盤漲跌互見，主要是日前公布的數據顯示，11月美國製造業活動出現自2020年5月以來的首次萎縮，加深了Fed升息將導致經濟衰退的擔憂，沖淡了核心PCE平減指數增幅趨緩所引發的樂觀情緒。如今投資人對周五公布的非農就業數據屏息以待。

道瓊工業指數下跌194.8點，跌幅0.6%，報34395.01點，標普500指數下跌3.54點，跌幅0.09%，收在4,076.57點，那斯達克綜合指數上漲14.45點，漲幅0.1%，至11482.45點。費城半導體指數下跌22.15點，跌幅0.78%，收報2,804.69點。

台灣加權股價指數昨天上漲133.25點收在15,012.80點，台積電漲1.73%收在498.5元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 103.95 -0.15 101.50 2.42

中華電 CHT 110.84 -0.88 111.50 -0.59

台積電 TSM 506.33 -0.36 498.50 1.57

聯電 UMC 45.32 -1.86 45.60 -0.62

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據