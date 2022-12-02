快訊

里長喊「投一票拉十票」 應曉薇被認定涉賄 訊後與男友皆請回

台積電ADR跌0.4% 較台北交易溢價1.6% 費半收黑

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

台積電ADR周四下跌0.36%，收在82.68美元，較台北交易溢價1.57%。費半也挫跌0.8%。

美國股市周四（1日）收盤漲跌互見，主要是日前公布的數據顯示，11月美國製造業活動出現自2020年5月以來的首次萎縮，加深了Fed升息將導致經濟衰退的擔憂，沖淡了核心PCE平減指數增幅趨緩所引發的樂觀情緒。如今投資人對周五公布的非農就業數據屏息以待。

道瓊工業指數下跌194.8點，跌幅0.6%，報34395.01點，標普500指數下跌3.54點，跌幅0.09%，收在4,076.57點，那斯達克綜合指數上漲14.45點，漲幅0.1%，至11482.45點。費城半導體指數下跌22.15點，跌幅0.78%，收報2,804.69點。

台灣加權股價指數昨天上漲133.25點收在15,012.80點，台積電漲1.73%收在498.5元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 103.95 -0.15 101.50 2.42

中華電 CHT 110.84 -0.88 111.50 -0.59

台積電 TSM 506.33 -0.36 498.50 1.57

聯電 UMC 45.32 -1.86 45.60 -0.62

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 美國

延伸閱讀

台積電股價500元 得而復失

台積高雄廠延後 房市奇積不再

全民權證／台積電 選逾100天

外資買超159億元！清一色敲進「這族群」 提款華航

相關新聞

全球實質薪資首見下滑 已開發國家降幅最大

國際勞工組織（ILO）最新年度報告顯示，今年全球實質薪資下滑，是有比較紀錄可考以來首見，由此可見所謂薪資上漲壓力激升通膨...

從身家260億美元到戶頭剩10萬美元 FTX創辦人認錯

加密幣交易所FTX創辦人班克曼-佛瑞德（SBF）在公司宣告破產後首度露面，他否認自己試圖詐欺，但坦承「搞砸了」，在掌管公...

又發生故障 特斯拉將在中國召回43.5萬輛車

大陸國家市場監督管理總局1日表示，特斯拉（Tesla）將在當地召回逾43.5萬輛車，修復軟體故障導致的尾燈不亮問題。

道瓊跌幅擴大至約300點 ISM製造業指數跌破榮枯線

美國股市在12月的第一個交易日多半開高，聯準會（Fed）主席鮑爾前一天「放鴿」的效力，加上盤前公布的PCE平減指數顯示通...

美股多空激烈交戰、僅科技股微漲 非農就業數據再成焦點

美國股市周四（1日）收盤漲跌互見，主要是日前公布的數據顯示，11月美國製造業活動出現自2020年5月以來的首次萎縮，加深...

長紅後動能減弱 美股漲跌互見

美股前1個交易日因通膨降溫和製造業趨軟等報告激勵而大漲，今天動能減弱，終場漲跌互見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。