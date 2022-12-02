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美股多空激烈交戰、僅科技股微漲 非農就業數據再成焦點

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國股市周四（1日）收盤漲跌互見，主要指數均下跌，僅那指在輝達和Meta漲逾1%提振下微幅收漲。美聯社
美國股市周四（1日）收盤漲跌互見，主要指數均下跌，僅那指在輝達和Meta漲逾1%提振下微幅收漲。美聯社

美國股市周四（1日）收盤漲跌互見，主要是日前公布的數據顯示，11月美國製造業活動出現自2020年5月以來的首次萎縮，加深了Fed升息將導致經濟衰退的擔憂，沖淡了核心PCE平減指數增幅趨緩所引發的樂觀情緒。如今投資人對周五公布的非農就業數據屏息以待。

道瓊工業指數下跌194.8點，跌幅0.6%，報34395.01點，標普500指數下跌3.54點，跌幅0.09%，收在4,076.57點，那斯達克綜合指數上漲14.45點，漲幅0.1%，至11482.45點。費城半導體指數下跌22.15點，跌幅0.8%，收報2,804.69點。

周三，在各界樂觀認為Fed可能放緩升息步伐下，標普500指數漲逾3%。才相隔一日，標普陷入多空交戰，在200日移動平均線附近搏殺激烈，最後收盤基本持平。

在標普500指數11個產業類股中，有七個下跌，其中金融類股領跌，跌幅為0.71%，消費必需品類股緊隨其後，下跌0.47%。

盤前公布的PCE平減指數顯示通膨確實一步步放緩，聯準會加速升息的必要性不斷降低，都讓投資人寬心，但開盤後半小時公布的11月ISM製造業指數卻傳來壞消息，美國11月製造業活動自兩年多以來首次萎縮，訂單持續三個月下滑。

另一項數據顯示，截至11月26日當周，美國初請失業金人數減少1.6萬人，經季節性調整後為22.5萬人。

Baird的投資策略分析師Ross Mayfield說：「在正常情況下，今天早上的一籃子數據會激發市場的風險意願，但在昨天反彈後，我認為還沒有好到推動市場進一步攀升。」

在Fed主席鮑爾背書是時候放緩升息步伐後，引發美股周三反彈，標普500指數自4月以來首次升穿200日移動平均線。

交易員們如今認為，Fed在12月將利率提高2碼的可能性為79%，升息3碼的可能性為21%。

個股方面，軟體業者Salesforce重挫8.3%，此前該公司表示Bret Taylor將在1月卸任共同執行長。

折扣零售商Dollar General急跌7.5%，因該公司下修年度獲利展望；好市多跌6.6%，因這家美式賣場11月營收成長放緩。

輝達（Nvidia）和臉書母公司Meta均漲逾1%。

投資人如今等待周五公布的非農就業數據，以尋找勞動市場受升息影響的更多線索。

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