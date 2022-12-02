道瓊跌幅擴大至約300點 ISM製造業指數跌破榮枯線

美國股市在12月的第一個交易日多半開高，聯準會（Fed）主席鮑爾前一天「放鴿」的效力，加上盤前公布的PCE平減指數顯示通膨確實一步步放緩，聯準會加速升息的必要性不斷降低，都讓投資人寬心，但開盤後半小時公布的11月ISM製造業指數卻傳來壞消息，從10月的50.2跌至49，跌破50榮枯線是2020年5月來首見，這下子投資人轉而擔心Fed一連串升息是否真提高了經濟陷入衰退的機率。

道瓊指數跌幅不斷擴大，目前跌約300點，稍早曾跌460點，前一天大漲的700多點吐回了半數；標普500和那斯達克綜合指數表現相對有韌性，大致在平盤上下狹幅波動。

另一項關鍵數據--美國11月就業報告，預定2日出爐，投資人屏息以待。

CNBC報導，瑞銀全球財富管理部門投資長Mark Haefele表示，儘管股市近來出現一波反彈，但「我們不認為總經狀況能支持股市持續攀升。目前我們維持對Fed升息速度的預測，也就是本月會升息2碼，2023年第1季再升2碼，然後這輪升息周期就此結束。然而，先前一連串升息累積的效應，將持續對經濟成長與企業獲利帶來壓力。」