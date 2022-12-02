投資人最新解讀 鮑爾為放緩升息背書

美國聯準會（Fed）主席鮑爾30日在演說中強烈暗示，12月決策會議時將放緩升息速度；但他也警告，強調Fed對抗通膨還有長路要走，比放緩升息時機更重要的，是最終利率的高度，以及高利率將維持多久。

投資人認為鮑爾「放鴿」，為放緩升息背書，美股標普500指數當日應聲大漲3.1%，結束三連黑，道瓊漲逾700點；漲勢延續到隔日早盤，紐約三大指數開高走高，亞洲和歐洲股市也同步勁揚，歐股Stoxx 600指數升抵半年高點。亞洲匯市同聲歡慶，日圓對美元一度升值1.6%，至135.76日圓兌1美元；10年期美債殖利率跌至3.58%，價格反向走高。

鮑爾11月30日在華府智庫布魯金斯學會發表演說時指出，「升息速度趨於溫和的時間，最快是在12月的會議」。他在答詢時並表示，「我和我的同僚都不想要過度緊縮」。鮑爾的發言，強化了本月要升息2碼的市場預期。

但鮑爾的發言內容也對未來的決策力求平衡，強力保證Fed對抗通膨不會退縮，直到物價上漲壓力減緩到符合2%目標為止。他表示，「我直白地說，我們還有更多失土有待收復。歷史經驗強烈反對過早放鬆政策。我們將維持此一路徑，直到任務完成為止」。

鮑爾暗示將放緩升息速度的同時，也強調「升息趨於溫和的時機，遠遠不及還必須升息多少，以及必須維持高利率多久來得重要」。他重申，終點利率必定遠高於9月會議時所預測的4.6%要高；大部分經濟學者都預料終點利率將超過5%。

除了貨幣政策之外，鮑爾也表示有多項因素有助於消除通膨壓力，包括產品以及住宅部門的價格進一步下跌。但他強調，「事實是通膨的路徑仍高度不確定」，Fed迄未見到通膨減緩有「明確進展」。

鮑爾對10月消費者物價指數（CPI）升幅下降持審慎態度，反而強調還需要「非常多的證據，才能放心地認為通膨的確正在下降」。要壓低通膨，勞動市場必須大幅走軟，而且需要「經濟成長在很長一段期間都低於趨勢水準」。他表示，過去三個月就業人數平均每月增加約29萬人，增量仍然太高；他估計就業增量必須縮小到每月10萬人。工資升幅也比遠遠超過能夠將通膨壓回到2%目標的水準。