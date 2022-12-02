投資人最新解讀 鮑爾為放緩升息背書

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國聯準會（Fed）主席鮑爾30日在演說中強烈暗示，12月決策會議時將放緩升息速度；但他也警告，強調Fed對抗通膨還有長路要走，比放緩升息時機更重要的，是最終利率的高度，以及高利率將維持多久。

投資人認為鮑爾「放鴿」，為放緩升息背書，美股標普500指數當日應聲大漲3.1%，結束三連黑，道瓊漲逾700點；漲勢延續到隔日早盤，紐約三大指數開高走高，亞洲和歐洲股市也同步勁揚，歐股Stoxx 600指數升抵半年高點。亞洲匯市同聲歡慶，日圓對美元一度升值1.6%，至135.76日圓兌1美元；10年期美債殖利率跌至3.58%，價格反向走高。

鮑爾11月30日在華府智庫布魯金斯學會發表演說時指出，「升息速度趨於溫和的時間，最快是在12月的會議」。他在答詢時並表示，「我和我的同僚都不想要過度緊縮」。鮑爾的發言，強化了本月要升息2碼的市場預期。

但鮑爾的發言內容也對未來的決策力求平衡，強力保證Fed對抗通膨不會退縮，直到物價上漲壓力減緩到符合2%目標為止。他表示，「我直白地說，我們還有更多失土有待收復。歷史經驗強烈反對過早放鬆政策。我們將維持此一路徑，直到任務完成為止」。

鮑爾暗示將放緩升息速度的同時，也強調「升息趨於溫和的時機，遠遠不及還必須升息多少，以及必須維持高利率多久來得重要」。他重申，終點利率必定遠高於9月會議時所預測的4.6%要高；大部分經濟學者都預料終點利率將超過5%。

除了貨幣政策之外，鮑爾也表示有多項因素有助於消除通膨壓力，包括產品以及住宅部門的價格進一步下跌。但他強調，「事實是通膨的路徑仍高度不確定」，Fed迄未見到通膨減緩有「明確進展」。

鮑爾對10月消費者物價指數（CPI）升幅下降持審慎態度，反而強調還需要「非常多的證據，才能放心地認為通膨的確正在下降」。要壓低通膨，勞動市場必須大幅走軟，而且需要「經濟成長在很長一段期間都低於趨勢水準」。他表示，過去三個月就業人數平均每月增加約29萬人，增量仍然太高；他估計就業增量必須縮小到每月10萬人。工資升幅也比遠遠超過能夠將通膨壓回到2%目標的水準。

通膨 升息 Fed

延伸閱讀

新台幣爆量強升2.69角、收30.633元 創近3個月新高

加密貨幣交易寒冬 Kraken裁員砍回一年前規模

鮑爾演說放鴿 蘇建榮：這是一個好消息、國安基金密切關注

鮑爾放鴿！台股早盤大漲逾250點重返萬五 台積電站上500元

相關新聞

美國10月PCE通膨升幅縮小 Fed升息2碼篤定

美國10月個人消費支出（PCE）持續熱絡，通膨指標明顯下降，尤其是扣除能源與食品之後的PCE核心平減指數升幅縮小更多；消...

又發生故障 特斯拉將在中國召回43.5萬輛車

大陸國家市場監督管理總局1日表示，特斯拉（Tesla）將在當地召回逾43.5萬輛車，修復軟體故障導致的尾燈不亮問題。

道瓊跌幅擴大至約300點 ISM製造業指數跌破榮枯線

美國股市在12月的第一個交易日多半開高，聯準會（Fed）主席鮑爾前一天「放鴿」的效力，加上盤前公布的PCE平減指數顯示通...

鴿？鷹？ Fed面臨分裂

美國聯準會（Fed）決策官員原本是鐵板一塊，一致主張強力緊縮以對抗通膨，但現在似乎正面臨分裂的危險，主因官員們對於究竟應...

投資人最新解讀 鮑爾為放緩升息背書

美國聯準會（Fed）主席鮑爾30日在演說中強烈暗示，12月決策會議時將放緩升息速度；但他也警告，強調Fed對抗通膨還有長...

葉倫籲美企留意台海風險 鼓勵將供應鏈從大陸分散到其他國家

美國財政部長葉倫表示，正在評估供應鏈的美國企業應該留意關於中國大陸威脅台灣的地緣政治風險，並且留意其他會引發美國國安疑慮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。