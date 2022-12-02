鴿？鷹？ Fed面臨分裂

美國聯準會（Fed）決策官員原本是鐵板一塊，一致主張強力緊縮以對抗通膨，但現在似乎正面臨分裂的危險，主因官員們對於究竟應該如何緊縮以壓制經濟的立場益發分歧。

上周公布的11月Fed會議紀錄顯示，一些決策官員對於數據顯示通膨壓力稍稍減輕，表示放心，但其他官員顯然仍擔憂物價壓力將進一步加重，尤其是擔憂勞動市場空前緊俏。

花旗集團首席美國經濟學者霍倫霍斯特說，這代表決策官員已不再一致認為緊縮不足的風險超過緊縮過當，一些官員甚至表示累積的緊縮效應對於掌控通膨而言，「已經超過所需」。這顯示Fed內部立場高度分歧。

引發歧見的根源，在於官員對通膨的變化軌跡產生爭議。目前原料價格及居住成本已從頂峰大降，且產品價格上升壓力也趨緩，但服務類通膨率仍然居高不下。

零售業者也因為大量出清存貨，獲利率已經萎縮；Fed主管貨幣政策的副主席布蘭納德（鴿派）表示，這可能相當有助於降低通膨壓力；另外工資上升幅度雖仍遠超過Fed所訂的2%目標，但升幅的確已開始縮小。

布蘭納德雖也表示Fed的工作尚未完成，但她率先倡議減緩升息速度，且一再警告美國升息對國際的衝擊。

但克里夫蘭聯銀行總裁梅絲特（鷹派，今年有投票權）警告這種是「許願式的思維」；她認為Fed必須看到更強有力的證據，證明物價壓力減緩，才能確定通膨已獲控制。

聖路易聯準銀總裁博拉德（鷹王，今年有投票權）與明尼亞波利聯準銀總裁卡西卡利也表示，Fed離暫停升息還遠得很。

瑞信首席經濟學者法瑞斯表示，官員們一直是依賴過去的數據，來決定緊縮的程度，以及維持高利率多久。但疫情的干擾，以及烏克蘭戰爭，已經重創Fed官員預測通膨的信心。