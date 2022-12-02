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陸封控衝擊擴大 歐亞製造業景氣低迷

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
歐亞各國11月製造業採購經理人指數（PMI）普遍低於50榮估線。路透
歐亞各國11月製造業採購經理人指數（PMI）普遍低於50榮估線。路透

歐亞各國11月製造業採購經理人指數（PMI）普遍低於50榮估線，原因是全球需求減緩，以及中國大陸嚴苛封控措施的衝擊擴大。

標普全球（S&P Global）最新出爐的調查顯示，由於大陸持續祭出防疫措施，當地的製造業活動在上月萎縮，暗示第4季的就業疲弱和經濟成長疲軟。日本和南韓等仰賴出口的亞洲國家以及越南等新興市場，上月的製造業活動也萎縮，凸顯全球需求疲弱和輸入成本持續飆高的衝擊。

至於歐元區11月製造業PMI的終值從10月的46.4升至47.1，代表製造業活動的低迷狀況有所緩解，可能不如最初擔心的那樣糟糕，但仍低於初值47.3，且仍在榮枯分水嶺50之下，代表景氣依舊萎縮。

亞洲各國的製造業都正在降低產能和減少人手，因為歐美國家的消費者可能進一步減少支出，導致營運前景更為黯淡。

標普全球市場情報經濟學家丹曼說，「市況不斷降溫，成本壓力持續加大、以及國內外需求疲弱，都造成製造業活動下滑。」

大陸財新／標普全球製造業PMI在11月小升至49.4，雖略高於10月的49.2，但仍於50榮枯線，而且是連續第四個月低於這個水準。分析師認為，大陸經濟第4季的下行風險與日俱增，儘管當局推出各種支撐經濟活動的措施，例如降低銀行存準率和支持不動產市場，但所發揮的成效仍有限。

大陸經濟吹寒風也影響了其他亞洲地區。台灣上月PMI為41.6，略高於10月的41.5，但遠低於50的榮枯線。越南上月PMI為47.4，從10月的50.6滑落，印尼的PMI上月則降至50.3。

日本自分銀行11月製造業PMI為49，低於10月的50.7，為2020年11月以來首度下滑。南韓上月的製造業活動也已連續第五個月滑落，不過萎縮的幅度減緩，可能意味企業已經度過最糟糕的情況。

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