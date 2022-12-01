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華爾街大多頭：11股逆風轉順風 美股迎年終煙火行情

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
華爾街知名大多頭宣稱，今年大半時間擊倒美國股市的11股逆風如今都已「翻多」，可望使華爾街年終迎來「放煙火」行情。圖／路透
華爾街知名大多頭宣稱，今年大半時間擊倒美國股市的11股逆風如今都已「翻多」，可望使華爾街年終迎來「放煙火」行情。圖／路透

華爾街一位知名大多頭宣稱，今年大半時間美國股市慘遭11股逆風吹倒，但如今這些利空因素皆已「翻多」，轉變成11股順風，可望使華爾街年終迎來「放煙火」行情。

財經網站MarketWatch報導，Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee在本周發布的研究報告中指出，2022年進入倒數計時，「我們認為，最末五周將會放『煙火』」。

Lee指出，在11股逆風衝擊下，美股標普500指數在10月跌到2022低點，但如今這些利空因素「全面翻多」，帯動股價翻揚。

這些2022大半年吹的逆風包括：

1.通膨年增率在年中時從7%飆破9%

2.俄烏戰爭助長通膨和不確定性

3.原油價格暴漲，從每桶75美元飆上130美元

4.全球糧食價格大漲

5.供應鏈問題推升物價

6.美國10年期公債殖利率扶搖直上，從1.5%躍上3.5%

7.Fed「火速升息」

8.年中時Fed政策利率僅1.75%，相較於CPI年增9%顯得太寬鬆

9.中國大陸堅持「清零」防疫封控

10.企業執行長信心陡降，降幅為50年之最

11.利率節節走高打壓高價股

然而，到2022年12月初，情況變成：

1.通膨月增率趨緩至0.2%-0.3%

2.俄烏戰爭陷入膠著

3.油價從每桶130美元跌回75美元

4.聯合國糧農組織（FAO）糧價指數全年看跌

5.貨物價格大幅回跌

6.美債10年期殖利率從4.3%降至3.7%

7.Fed變得「更可預測」，升息步調傾向趨緩

8.Fed政策利率年終估升抵4.5%，相較於3%的通膨運行率

9.中國大陸可能鬆綁防疫封控限制

10.企業執行長信心觸底回升

11.高價股估值已降下來

Lee說，10月的消費者物價指數（CPI）趨緩，對股市可說是重大轉捩點，為年底股市強彈奠定基礎。他預期，更多通膨降溫的好消息會陸續出爐，而物價壓力趨緩，足以促使Fed放慢升息腳步。

他更推測，Fed12月升息，也許是這波升息循環的「最後一次」。

Lee預估標普500指數年底可能漲上4,400點到4,500點。

Fed 通膨

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