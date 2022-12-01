華爾街大多頭：11股逆風轉順風 美股迎年終煙火行情

華爾街一位知名大多頭宣稱，今年大半時間美國股市慘遭11股逆風吹倒，但如今這些利空因素皆已「翻多」，轉變成11股順風，可望使華爾街年終迎來「放煙火」行情。

財經網站MarketWatch報導，Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee在本周發布的研究報告中指出，2022年進入倒數計時，「我們認為，最末五周將會放『煙火』」。

Lee指出，在11股逆風衝擊下，美股標普500指數在10月跌到2022低點，但如今這些利空因素「全面翻多」，帯動股價翻揚。

這些2022大半年吹的逆風包括：

Lee說，10月的消費者物價指數（CPI）趨緩，對股市可說是重大轉捩點，為年底股市強彈奠定基礎。他預期，更多通膨降溫的好消息會陸續出爐，而物價壓力趨緩，足以促使Fed放慢升息腳步。

他更推測，Fed12月升息，也許是這波升息循環的「最後一次」。

Lee預估標普500指數年底可能漲上4,400點到4,500點。