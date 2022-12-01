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美股標普500指數早盤開高 上月通膨趨緩

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股標普500指數早盤上漲，因美國上月通膨趨緩。 路透
美股標普500指數早盤上漲，因美國上月通膨趨緩。 路透

美股三大指數1日早盤漲跌互見，道瓊工業指數開高後走軟，標普500和那斯達克綜合指數則延續前一日的漲勢。繼聯準會（Fed）主席鮑爾釋出本月升息步調將放緩後，最新公布的數據又顯示，Fed密切關注的通膨數據，升幅比預期小，投資人持續受鼓舞。

道瓊工業指數一度上漲14點或0.04%，隨後轉跌122點，標普500指數漲0.3%，那斯達克指數漲0.17%。費城半導體指數跌0.21%、台積電ADR跌0.46%。

美國10月整體PCE平減指數月升0.3%，低於預估的0.4%，與9月的升幅相同，顯示近期通膨壓力稍降，可能意味著聯準會（Fed）本月中決策會議的升息幅度，將縮小為2碼。

Wolfe研究公司首席策略師珊雅克說，鮑爾所傳遞的訊息是，在Fed數度升息後，他目前聚焦於經濟成長和就業市場的前景，對把通膨率降至2%的關注程度則稍微下降。

指數 Fed 通膨

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