電動化、減航班 航空業以淨零爭雄

碳排大戶航空業正力求減碳妙方！相較水、陸路交通，空運需要耗費更大量能源，而航空企業的「里程數」制度，鼓勵民眾多搭飛機、升級頭等艙等，與淨零減碳趨勢背道而馳。學者呼籲，透過飛機電動化、課徵「飛行常客稅」等方式，來減少航空業的汙染。

里程數制度促碳排

《BBC》報導，慕尼黑工業大學教授喬爾說，研究各式各樣的通勤方式後，與飛機相比，火車、渡輪等交通方式對氣候造成的影響可說是微乎其微。倫敦帝國理工學院研究人員麥卡爾也說，航空是民眾增加碳足跡最快的方式。

然而，航空業者為了吸引顧客，多祭出「里程數」的制度，培養客戶的黏著度。據估計，使用里程數的航空旅途，約占10%的總飛行量。而隨著淨零碳排的趨勢興起，環保團體呼籲，遏制航空業的碳排，應該取消相關的制度。

對此，航空公司回應表示，里程數並非是問題的核心，調查指出，有高達30%的飛行里程並未使用，而且里程數也可用來兌換其他的服務，不一定要換成機票。

頭等艙碳排最多

減碳重點在於里程數的回饋，如不少乘客選擇用里程數升級到頭等艙或商務艙，導致飛機總載客量減少，更意味著平均每位乘客的碳排放變得更多。國際清潔交通委員會 (ICCT)估計，根據飛機的類型，高級飛行導致每位乘客的排放量是經濟艙飛行的兩到三倍。

學者麥卡爾說，與其討論里程數制度，不如討論該如何讓每個航班都滿乘，提高運輸效率並減少航班，就能減緩碳排放的狀況，或訂定「飛行常客稅」，即某人飛行的次數越多，就必須為每次飛行支付更高的稅款。

對此，航空業也正在思考「電動飛機」的可行性，尤其是在無人機活動以及電動化車輛日益普及的今日，各大航空製造商已經在思考要把螺旋槳飛機的動力，從現有的內燃機改為電力馬達，大幅減少碳排放。

【更多精采內容，詳見 】