Fed升息減速慢行要看什麼路標？克魯曼：這數據是關鍵

美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前在布魯金斯學會發表演說，釋出本月升息幅度將放緩的明確訊號，但仍得視數據而定。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼認為，這說明為什麼2日（周五）出爐的美國非農就業報告非常重要。

克魯曼在鮑爾演說後表示，鮑爾整場演說的要旨一言以蔽之，就是「視工資而定」。

克魯曼推文說：「濃縮版鮑爾：全與工資有關。大意是說，不必擔心貨物或居住成本（因為市場租金正在降下來）。所以注入其他服務業的工資率是關鍵。」

克魯曼接著寫道：「平均工資成長已大幅降下來。ECI（聘僱成本指數）降幅還沒那麼大——但就此刻來說，ECI落後三個月。周五的就業報告將是大事一樁。」

華爾街日報（WSJ）報導，鮑爾在演說中表示，Fed官員的貨幣政策緊縮正邁入新階段，接下來將設法評估需要把利率升得多高。他說：「同僚與我不希望緊縮過度，因為…不久就得降利率並非我們想做的事。那正是我們放緩的原因。」

鮑爾指出，升息抗通膨已見到一些初步進展的跡象，包括對利率敏感的經濟部門（如房市）景氣已趨緩，但他強調光是租金和貨物價格降下來並不夠，目前仍過熱的勞動市場也有必要進一步降溫，Fed才有信心通膨率會滑向2%的目標，但現在「工資成長仍遠高於與2%通膨率相稱的水準」，Fed「恢復物價穩定仍有漫長的路要走」。

彭博資訊專欄作家李文（Jonathan Levin）指出，Fed貨幣政策接下來怎麼走大致視數據而定，鮑爾曾表明，Fed在調整政策之前，希望先見到下列條件到位：

1. 經濟成長「遠低於」較長期趨勢 （已符合條件） 2. 供應鏈正復原且貨物通膨減緩 （已符合條件） 3. 前瞻性的新租約數據已見到居住通膨趨緩跡象（已符合條件） 4. 勞動力市場降溫到與2%通膨目標相稱的程度，尤其是對工資敏感的服務業 （尚未符合條件）

如果前三項條件維持下去，要說服Fed政策由緊轉鬆，就只剩下第勞動力市場充分降溫這一項。因此，美國勞工部2日公布的11月非農就業報告，將是短期內面臨的第一個重大考驗，接下來是13日的消費者物價指數（CPI）。萬一這兩項數據都未能顯示今年Fed一連串升息已足以讓經濟降溫，可能再度嚇跌美國股、債市。