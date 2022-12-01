快訊

比左營5席藍議員全上更高興的事 柯志恩：批評我的新人都沒上

江澤民追悼大會6日舉辦 全大陸默哀、防空警報鳴響三分鐘

Fed升息減速慢行要看什麼路標？克魯曼：這數據是關鍵

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前在布魯金斯學會發表演說，釋出本月升息幅度將放緩的明確訊號，但最後決定仍得視數據而定。圖／美聯社
美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前在布魯金斯學會發表演說，釋出本月升息幅度將放緩的明確訊號，但最後決定仍得視數據而定。圖／美聯社

美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前在布魯金斯學會發表演說，釋出本月升息幅度將放緩的明確訊號，但仍得視數據而定。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼認為，這說明為什麼2日（周五）出爐的美國非農就業報告非常重要。

克魯曼在鮑爾演說後表示，鮑爾整場演說的要旨一言以蔽之，就是「視工資而定」。

克魯曼推文說：「濃縮版鮑爾：全與工資有關。大意是說，不必擔心貨物或居住成本（因為市場租金正在降下來）。所以注入其他服務業的工資率是關鍵。」

克魯曼接著寫道：「平均工資成長已大幅降下來。ECI（聘僱成本指數）降幅還沒那麼大——但就此刻來說，ECI落後三個月。周五的就業報告將是大事一樁。」

華爾街日報（WSJ）報導，鮑爾在演說中表示，Fed官員的貨幣政策緊縮正邁入新階段，接下來將設法評估需要把利率升得多高。他說：「同僚與我不希望緊縮過度，因為…不久就得降利率並非我們想做的事。那正是我們放緩的原因。」

鮑爾指出，升息抗通膨已見到一些初步進展的跡象，包括對利率敏感的經濟部門（如房市）景氣已趨緩，但他強調光是租金和貨物價格降下來並不夠，目前仍過熱的勞動市場也有必要進一步降溫，Fed才有信心通膨率會滑向2%的目標，但現在「工資成長仍遠高於與2%通膨率相稱的水準」，Fed「恢復物價穩定仍有漫長的路要走」。

彭博資訊專欄作家李文（Jonathan Levin）指出，Fed貨幣政策接下來怎麼走大致視數據而定，鮑爾曾表明，Fed在調整政策之前，希望先見到下列條件到位：

1. 經濟成長「遠低於」較長期趨勢 （已符合條件）

2. 供應鏈正復原且貨物通膨減緩 （已符合條件）

3. 前瞻性的新租約數據已見到居住通膨趨緩跡象（已符合條件）

4. 勞動力市場降溫到與2%通膨目標相稱的程度，尤其是對工資敏感的服務業 （尚未符合條件）

如果前三項條件維持下去，要說服Fed政策由緊轉鬆，就只剩下第勞動力市場充分降溫這一項。因此，美國勞工部2日公布的11月非農就業報告，將是短期內面臨的第一個重大考驗，接下來是13日的消費者物價指數（CPI）。萬一這兩項數據都未能顯示今年Fed一連串升息已足以讓經濟降溫，可能再度嚇跌美國股、債市。

Fed 鮑爾 通膨

延伸閱讀

鮑爾演說放鴿 蘇建榮：這是一個好消息、國安基金密切關注

鮑爾放鴿！台股早盤大漲逾250點重返萬五 台積電站上500元

【早晨財經速解讀】鮑爾放鴿 道瓊進入牛市 費半狂飆5% 台積電ADR漲4.6% 經濟壞消息還是股市好消息？

美元匯率因鮑爾放鴿而下挫 澳幣挺升

相關新聞

馬斯克440億美元收購推特無須審查？美財長葉倫認「口誤」

美國財政部長葉倫11月30日出席紐約時報「交易錄峰會」（DealBook Summit）時告訴主持人索金（Andrew ...

不只5奈米！彭博：台積電下周宣布在美生產4奈米晶片

彭博資訊引述知情人士報導，台積電亞利桑那廠2024年投產時將提供4奈米晶片，較原先公開的5奈米升級，原因是蘋果等美國客戶...

Fed升息減速慢行要看什麼路標？克魯曼：這數據是關鍵

美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前在布魯金斯學會發表演說，釋出本月升息幅度將放緩的明確訊號，但仍得視數據而定。2008年諾...

FT：亞馬遜裁員硬體團隊首當其衝 投資人希望砍更多人

在亞馬遜執行長傑西（Andy Jassy）表示，上任以來「最艱難」的決定是撤除10,000個職位之後，裁員砍人的大刀首先...

裁員潮擴大到快時尚！H&M宣布將在全球裁員1,500人

瑞典快時尚業者H&M表示，該公司將在全球裁員約1,500人，做為撙節成本與整頓計畫的一環。全球零售商如今都面臨高通膨和消...

顧客對通膨不為所動 亞馬遜感恩節週末銷售創新高

電商巨擘亞馬遜公司表示，今年感恩節週末創歷來最高業績。顧客對通膨不為所動，從紐巴倫（New Balance）運動鞋到任天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。