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全球實質薪資首度下滑 憂社會動盪

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
全球實質薪資迎來首度下滑，下降了0.9%。（網路截圖）
全球實質薪資迎來首度下滑，下降了0.9%。（網路截圖）

全球實質薪資自2008年以來首度下滑，下降了0.9%！對此，聯合國也指出，這是全球工資在2022年出現自全球金融危機以來的首次下降，很可能加劇不平等並引發社會動盪。國際勞工組織提出一系列建議，包括調高最低工資的金額，提供弱勢族群醫療保健等措施。

全球薪資下滑

半島電視台》報導，國際勞工組織 (ILO)日前發布全球新資報告，2022年上半年，世界平均實質薪資下降了0.9%，是自2008年以來，首度出現負成長的狀況。

國際勞工組織成員洪堡表示，如果各國政府沒有採取應對措施的話，實質工資還會繼續惡化下去。他強調，因為各國為了因應通膨狀況，都祭出限縮性的貨幣政策，薪資下降將導致民間消費動能降低，再度加劇經濟衰退的風險。

調高最低工資

The Telegraph》報導，如G20成員國等已開發國家中，不少國家的實質工資較去年同期減少2.2%；但新興經濟體的的薪資仍增長0.8美分，報告分析，「這很大程度要歸功於中國經濟體的韌性」。

根據國際貨幣基金組織的數據，預計到2022年底全球通貨膨脹率將達到 8.8%，然後在2023年和2024年分別降至6.5%和4.1%，但仍高於正常通膨2%的水準。國際勞工組織調查人員阿爾瓦雷斯指出，通膨居高不下，導致實質工資持續下滑，同時「勞工占全球所得的比率也正在下滑」。

針對實質工資下滑的狀況，國際勞工組織提出一系列建議，包括調高最低工資的金額，加強國際合作應對氣候變化，並提供弱勢族群醫療保健等。

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薪資 經濟衰退 通膨

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