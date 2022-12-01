被通膨、升息拖累 印度疫後難復甦

通膨與升息讓印度第三季成長直接砍半！印度近日公布第三季經濟成長率為6.3%，比第二季13.5%大幅蒸發，專家警告，印度的成長動能恐因通膨與出口減緩而繼續下跌。印度央行預估2022年經濟成長率7%，但財經界大多認為太樂觀。

出口衰退達17%

根據《半島電視台》報導，印度政府首席經濟顧問納斯瓦倫30日公布該國第三季經濟成長為6.3%，遠比第二季的13.5%還要低，顯示受到通膨與升息影響，印度解封國境的疫後紅利正快速消退。他也預估印度全年經濟成長率約6.8-7%，但路透社認為恐只有6.2%。

艾拉資本經濟學家卡普爾警告，全球需求減弱，加上政府財政吃緊下，印度的出口也因此衰退17%。由於為了抑制通膨，印度央行自5月起已經升息1.9%，市場預估在12月初還會再升息一次。也讓印度財政部長西塔拉曼先前受訪時曾安撫市場，印度會藉由資本擴張，維持經濟成長動能。

也因此，印度第三季經濟資料顯示，目前政府的公共建設開支較上季成長40%，印度政府透過積極建設鐵路與公路減緩成長率崩跌趨勢。但有好消息是，私人消費成長9.7%、資本匯集量也增加10%，代表投資動能有逐漸回溫。Anand Rathi經濟學家哈拉認為，增加服務業與投資將會是未來成長的主要動能。

三因素造成衰退

《Vox》提到，全球受疫情、通膨與俄烏戰爭影響，經濟成長速度逐漸減緩。歐洲因俄烏戰爭，能源價格大漲，通膨無法有效緩解；中國的清零政策使得製造業供應鏈遲遲無法完全恢復，還有各國央行升息也會讓消費者需求減弱。

IMF預估全球經濟2023年成長率僅2.7%，比原本預期的3.2%調降不少，美國民眾對通膨的恐懼沒有因期中選舉消散，但美國相較能源受到重大打擊的歐洲來說好了不少，總之，全球都進入了景氣寒冬，難以脫身。

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