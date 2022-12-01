主要貿易夥伴這需求降溫 南韓11月出口創30個月來最大跌幅

集微網消息，據外媒報導，受主要貿易夥伴晶片需求降溫影響，韓國11月出口出現近年來最大降幅。

KB証券經濟學家Gweon Hee-jin表示，“美國是晶片等信息技術產品的最終目的地，即使它們首先運往中國，美國的需求看起來並不強勁，”

根據最新統計，11月韓國出境貨運額同比下降14.0%至519.1億美元，為2020年5月以來的最大降幅。

分貿易對象看，對最大市場中國的出口量在11月份下降了25.5%，這是連續第六個月下降，也是自2009年5月以來十多年裡最差的表現。對美國和歐盟的出口額分別增長8.0%和0.1%。

報導分析稱，整體來看，近幾個月來全球經濟衰退風險拖累了韓國的出口，由於許多主要經濟體積極提高借貸成本以對抗通脹飆升，全球需求狀況已經減弱。

在進口方面，11月韓國進口增長 2.7% 至 589.3 億美元，超過經濟學家共識預期，導致11月的月度貿易逆差為70.1億美元，高於上月的67億美元逆差，已經是連續第八個月出現赤字。