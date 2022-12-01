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加密貨幣交易寒冬 Kraken裁員砍回一年前規模

中央社／ 舊金山30日專電

全球交易量第三大的加密貨幣交易所Kraken今天宣布縮減3成的人力，執行長鮑爾發文表示，為因應市場現況而調整。不過之前FTX破產風暴未歇，讓Kraken的動向在這波裁員潮中備受關注。

美國科技業裁員潮持續蔓延，今天兩家舊金山知名公司－－全美市占率第一的餐飲外送平台DoorDash和加密貨幣交易所Kraken分別傳出將裁掉1250名和1100名員工。

近來舊金山幾乎天天都有裁員消息，灣區學者和民眾早有預期，短期內科技業人數只會越來越少。只是將近3週前加密貨幣平台FTX才傳出破產，加密貨幣交易所Bitfront近日也突然宣布關閉，因此Kraken裁員消息一出，再度動搖外界對加密貨幣市場的信心。

Kraken成立於2011年，去年6月一度因需求量過大，平台連結故障。今年4月，公司以「治安顧慮」為由關閉位於舊金山市區的總部。今年9月，公司宣布共同創辦人鮑爾（Jesse Powell）請辭執行長，將由營運長黎普利（Dave Ripley）接任。

11月11日，FTX無預警聲請破產，根據華爾街日報，矽谷和華爾街投資機構遭受波及，損失20億美元（約新台幣616億）。隨後Kraken對外表示，FTX事件並未對Kraken造成任何實質影響，黎普利接受美國財經媒體CNBC訪問時甚至抨擊FTX的行為不僅是詐騙還是竊盜，以緩解外界對公司信用的疑慮。

Kraken公司網站今天貼出執行長鮑爾的公告，以「度過加密貨幣寒冬」為題，說明裁員原因。公告表示，今年初開始，金融市場受到總體經濟和地緣政治因素衝擊，交易量和註冊使用者數量一直在減少，為了因應需求下滑，公司必須控管成本才能維持長期服務。

公告表示，這次裁員會讓公司「回到一年前的規模」。

為彭博（Bloomberg News）撰寫評論的加密貨幣投資人布朗（Aaron Brown）分析，Kraken裁員是順應加密貨幣交易量下滑，此外，科技公司繁榮期人力過度充裕，才導致現在需要大規模裁員。

舊金山 FTX 破產

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