油價大漲3%預期中國鬆綁封控 金價勁揚1%料Fed放緩升息

國際油價周三（30日）收盤大漲約3%， 市場對中國大陸放鬆疫情防控的憧憬提振了原油，此外美國原油庫存大幅減少；金價上漲，聯準會主席鮑爾暗示將放慢升息步調、美元走軟，也帶動市場樂觀氛圍。

油價勁揚3%

布蘭特原油1月期貨結算價上漲2.40美元，漲幅2.8%，報每桶85.43美元。

西德州原油1月期貨結算價上漲2.35美元，漲幅3.01%，報每桶80.55美元。

交易人士押注中國大陸將進一步放鬆防疫措施，廣州進一步優化疫情防控，多區解除臨時管控區，市內所有地鐵站逐步恢復正常運營；廣東省內更多城市追隨解除了臨時管控區，重慶亦允許密接者居家隔離。未來預計更多地方將優化防疫，大陸2023年全面開放的概率正在升高。

美國政府數據則顯示，在創紀錄出口需求推動下，原油庫存大幅下降。美國能源資訊署（EIA）周三表示，上周美國原油庫存驟降近1,300萬桶，為2019年以來最大降幅。

知情人士周三對路透表示，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）決定在12月4日舉行線上會議，這幾乎預示著政策變化的可能性很小。

原油供應趨緊的預期帶來了支撐。

國際能源署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）周二對路透表示，該機構預期，到明年第1季末，俄羅斯的原油產量將減少約每日200萬桶。

金價勁揚逾1%

金價周三上漲超過1%，11月創2020年中以來的最佳月度表現，聯準會主席鮑爾暗示最快12月放慢升息步調，帶動金價上漲。

現貨黃金30日收盤上漲1.07%，至每英兩1,768.53美元。美國期金收低0.2%，結算價報每英兩1,759.9美元。

Heraeus Precious Metals高級交易員Tai Wong表示：「市場只關注鮑爾發出的12月升息幅度將縮小至50個基點的明確訊號，這帶動貴金屬市場反彈。市場忽略了鮑爾談話的其餘部分，其中強調終端利率將高於先前的預期，且將保持更長時間，且不會提前降息。」

受助于最近幾位美聯儲官員支持放緩加息步伐的發言，金價在11月勢將上漲超過8%，創2020年7月以來最大月線漲幅，此前曾連續七個月下跌。

市場現在等待美國勞工部將於周五公布的失業率與備受關注的非農就業數據，以尋找有關就業市場力道的線索，這可能影響聯準會的進一步政策決定。

鮑爾談話後，美元走貶，使黃金對海外買家來說更便宜。

現貨銀跳漲4.2%，至每英兩22.14美元，創2020年12月以來最佳單月表現。

白金漲3.5%，至每英兩1,037.01美元，寫下2020年11月以來最大單月漲幅。

鈀金漲3%，報每英兩1,889.25美元，稍早曾高見1,933.04美元，本月上漲約2.6%。