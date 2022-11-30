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美股開盤平盤波動 市場靜待Fed主席鮑爾發表談話

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數30日開盤在平盤附近波動，此時投資人正等待聯準會（Fed）主席鮑爾針對經濟議題發表談話。路透
美股三大指數30日開盤在平盤附近波動，此時投資人正等待聯準會（Fed）主席鮑爾針對經濟議題發表談話。路透

美股三大指數30日開盤在平盤附近波動，此時投資人正等待聯準會（Fed）主席鮑爾針對經濟議題發表談話。

道瓊工業指數開盤小漲0.06%或20.5點，標普500指數跌0.07%，那斯達克指數漲0.25%。費城半導體指數漲0.49%，台積電ADR大漲1.74%。

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國11月民間企業增聘員工人數降到近兩年來最少，薪資增幅也減緩，暗示在經濟前景轉趨黯淡之際，美國雇主可能已開始踩煞車。

ADP研究所30日盤前公布，美國企業11月增聘12.7萬人，不如彭博訪調經濟學家預期的20萬人，增加人數為2021年1月來最低；10月增聘人數為23.9萬人。

鮑爾於美東時間30日下午將在布魯金斯學會（Brookings Institution）發表談話，這是Fed在12月13-14日舉行決策會議前的最後一次重要談話。瑞銀全球財富管理公司美洲資產配置主管Jason Draho認為，無論鮑爾說什麼，都可能是12月決策會議的前奏。

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