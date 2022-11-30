美11月「小非農」就業報告不如預期 僅增加12.7萬人

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國11月民間企業增聘員工人數減少至近兩年來最少，薪資增幅也減緩，暗示在經濟前景轉趨黯淡之際，美國雇主可能已經開始踩煞車。

ADP研究所11月30日公布，美國企業11月增聘12.7萬人，不如彭博訪調經濟學家預期的20萬人，增加人數創下2021年1月來最低。10月增聘人數為23.9萬人。

ADP首席經濟學家理察森（Nela Richardson）表示：「勞動市場的轉折點可能很難捉摸，但就我們的數據暗示，美國聯準會（Fed）的政策緊縮正對就業創造和薪資調升造成影響。此外，企業也不再處於高度汰換模式。辭職的人正在減少，後疫情時代的復甦也正在穩定。」

彭博報導指出，這份就業報告點出美國勞動市場正呈現更大幅度的減緩。在Fed的激進升息下，美國勞動市場原本一直維持緊俏。最新報告對美國勞工來說是個令人失望的消息，但對正在對抗通膨的決策官員來說，卻是樂見的發展。