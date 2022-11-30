快訊

連淘寶、小紅書都變黑白 大陸全平台哀悼江澤民

不知什麼叫靜默…3年僅24例確診 大陸這城市被指「病毒繞著走」

美11月「小非農」就業報告不如預期 僅增加12.7萬人

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國11月民間企業增聘員工人數不如預期，僅增加12.7萬人。圖／路透
有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國11月民間企業增聘員工人數不如預期，僅增加12.7萬人。圖／路透

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國11月民間企業增聘員工人數減少至近兩年來最少，薪資增幅也減緩，暗示在經濟前景轉趨黯淡之際，美國雇主可能已經開始踩煞車。

ADP研究所11月30日公布，美國企業11月增聘12.7萬人，不如彭博訪調經濟學家預期的20萬人，增加人數創下2021年1月來最低。10月增聘人數為23.9萬人。

ADP首席經濟學家理察森（Nela Richardson）表示：「勞動市場的轉折點可能很難捉摸，但就我們的數據暗示，美國聯準會（Fed）的政策緊縮正對就業創造和薪資調升造成影響。此外，企業也不再處於高度汰換模式。辭職的人正在減少，後疫情時代的復甦也正在穩定。」

彭博報導指出，這份就業報告點出美國勞動市場正呈現更大幅度的減緩。在Fed的激進升息下，美國勞動市場原本一直維持緊俏。最新報告對美國勞工來說是個令人失望的消息，但對正在對抗通膨的決策官員來說，卻是樂見的發展。

美國 薪資 疫情 通膨

延伸閱讀

美國南部至少20個龍捲風肆虐 當局籲民眾避難

促美結束對亞桑傑訴訟 澳洲總理表態籲：適可而止

走出國際 台灣與美國國際民主協會用廉政交朋友

談台積電美國布局 劉德音：人才是真正的課題

相關新聞

美11月「小非農」就業報告不如預期 僅增加12.7萬人

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國11月民間企業增聘員工人數減少至近兩年來最少，薪資增幅也減緩，暗示在經濟前景轉...

馬斯克擔憂經濟衰退機率大增 呼籲Fed立刻做這件事

身兼特斯拉和推特執行長的馬斯克30日推文呼籲聯準會（Fed）立刻降息，否則經濟嚴重衰退的機率可能大增。馬斯克認為衰退即將...

Fed內部緊縮立場「不再是鐵板一塊」 官員持歧見陷分裂危機

美國聯準會（Fed）決策官員原本是鐵板一塊，一致主張強力緊縮以對抗通膨，但現在正面臨分裂的危險，主因官員們對於究竟應該如...

特斯拉在美國市占率逐漸流失 因對手力推平價電動車

根據數據業者S&P全球移動公司的報告，特斯拉仍是美國最暢銷的電動車品牌，但其市占率已逐漸縮小，原因是競爭對手推出更多更便...

俄羅斯猛轟烏克蘭電網之際 星鏈終端機與月費都要漲價

金融時報報導，就在烏克蘭因俄羅斯攻擊電網而導致行動網路開始出問題及星鏈（Starlink）終端機需求增長之際，Space...

英國零售商品通膨達7.4%創新高 業者促銷催耶誕買氣

根據英國零售商協會今天發布的數據，英國零售商品的年通貨膨脹率在11月達7.4%，創2005年開始統計以來新高。隨著耶誕節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。