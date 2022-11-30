三星2022供應商名單公佈 四家企業被刪除

集微網消息，據韓媒THE ELEC報道，三星電子公布的「合作公司名單」(2022 Supplier List)中，新增了舜宇光學，但京東方已被刪除，此外被刪除的還有日本的阿爾卑斯電氣、日東電工和羅姆。

作為可持續發展政策的一部分，三星每半年發佈一次供應商名單。三星電子只對佔配件購買額80%的合作公司中同意的公司公開名單。另外被列入的供應商必須經過RBA（責任商業聯盟行為準則）認可的第三方機構的驗證。應供應商或三星自己的採購團隊的要求，一些供應商可能不包括在內。

京東方曾在2021年榜單上，但現在缺席。該公司為三星提供電視和智能手機用的顯示面板。今年7月份，三星因為京東方宣傳「提供液晶顯示面板（LCD）給三星」，曾要求京東方支付約1000億韓元（約合人民幣5.1億）的廣告專利費，不過遭到拒絕。自這場糾紛以來，三星從京東方採購的液晶顯示器（LCD）面板數量有所下降，而從華星光電和LG Display採購的數量則有所增加。

另外，舜宇光學被加入了2022名單，該公司供應用於三星智能手機的鏡頭和相機模組。

相對韓國該模組供應商和中國台灣大立光的單價，舜宇光學的單價較低。據知情人士稱，舜宇光學從三星獲得的收入與韓國前五名相機模塊供應商的收入相當。