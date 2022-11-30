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疫情趨緩降幅減少 今增本土確診17,668例、37病歿

推特終止COVID-19誤導資訊政策 假訊息恐激增

中央社／ 洛杉磯29日綜合外電報導
推特（Twitter）宣布，目前已不再執行打擊COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關錯誤訊息的政策。（路透）
推特（Twitter）宣布，目前已不再執行打擊COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關錯誤訊息的政策。（路透）

推特（Twitter）宣布，目前已不再執行打擊COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關錯誤訊息的政策；億萬富豪馬斯克收購推特後，這個社群媒體平台正在重新制定內容審核政策。

法新社報導，在此之前，馬斯克（Elon Musk）已讓一些曾因違反推特規定而被停權的帳號復活，包括前總統川普的帳號。

推特近日宣布：「自2022年11月23日起，推特不再執行有關COVID-19誤導性訊息的政策。」

在COVID-19疫情爆發期間，推特祭出連串措施打擊不實消息，包括在爭議性資訊推文中加註標籤和警告訊息。

推特在部落格文章中表示，被禁止的內容包括鼓吹民眾違反衛生當局防疫指導方針的說法，以及不實療法或否認科學事實。

為防疫情期間假消息頻傳，Meta旗下的臉書（Facebook），以及谷歌（Google）母公司Alphabet旗下的影音平台YouTube也採取類似措施，目前仍在施行中。

路透社報導，在中國和全球若干地區確診病例增加之際，推特取消打擊COVID-19相關錯誤訊息的政策，可能導致假消息激增。

馬斯克入主推特後，迄今已裁掉大約一半人力，包括負責審核內容的員工，引發各界對推特打擊假消息能力的擔憂。

目前還不清楚推特將撤銷哪些具體措施，推特也尚未對外透露更多細節。

推特今年稍早表示，自2021年3月起，已停止執行與2020年美國總統大選假訊息相關的「公民誠信政策」。

馬斯克10月27日以440億美元收購推特後迅速採取行動，對產品和員工進行一系列改革。他在同月29日表示，將成立一個「觀點廣泛多樣」的內容審核委員會。

馬斯克 COVID-19 假消息 推特

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