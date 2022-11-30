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華爾街最準分析師 大摩Wilson預測2023年初美股大跌

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
摩根士丹利策略師Mike Wilson預測，2023年初美股跌幅將達兩位數百分點。圖為紐約證交所交易員。美聯社
摩根士丹利策略師Mike Wilson預測，2023年初美股跌幅將達兩位數百分點。圖為紐約證交所交易員。美聯社

財經網站CNBC報導，投資人可能很快會看到美股跌深。預測標普500指數明年底目標價是3,900點的摩根士丹利策略師Mike Wilson警告，美企正準備下修獲利展望，將重創股市。

Wilson上月在金融雜誌《機構投資者》（Institutional Investor）最新調查中，獲最佳投資組合策略師榮銜，他周二上CNBC節目《Fast Money》時表示，「沒人關心12個月後會發生什麼事。他們必須聚焦未來三到六個月，我們認為那時會有重大利空。所以，3,900點聽起來很無趣，但不是的，會有劇烈起伏。」

他預測，2023年初，標普500指數可能跌得很低，比周二收盤價3,957.63點再低24%。標普今年來已累計下跌17%。

Wilson說：「很可能是明年前四個月的某個時點，標普500指數會介於3,000到3,300點間，那是我們認為企業獲利下修減速達到峰值的時候。」

他警告，「熊市還沒結束。如果我們對企業獲利的預測正確，低點會再低得多。」

他相信這種痛楚會是普遍現象：「大部分衝擊發生在較大型公司，順便一提，不僅僅是科技股，可能是消費類股，也可能是工業類股。那些股票10月表現不佳，資金流向其他領域，所以，部分漲勢是因為資金流動進行重新配置。」

他7月上Fast Money曾警告，6月低點很可能不是最後一波跌勢。標普500指數後來果真在10月13日觸及3,491.58的52周低點。

但Wilson並不覺得自己是全然的空頭。他預計未來幾周會有利多順風推動股市走高，「年底前仍有戰術性反彈」。

標普 指數 美股

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