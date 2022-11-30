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棲身油輪船舵長達11天 3名偷渡客獲西班牙海防單位救上岸

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
西班牙海上安全與救援協會28日發布照片，可見到3名偷渡客（紅圈）藏身自奈及利亞拉哥斯開抵加納利群島拉斯帕爾馬斯港的一艘石油跟化學品輪船舵上。照片翻攝：Twitter / SALVAMENTO MARÍTIMO
西班牙海上安全與救援協會28日發布照片，可見到3名偷渡客（紅圈）藏身自奈及利亞拉哥斯開抵加納利群島拉斯帕爾馬斯港的一艘石油跟化學品輪船舵上。照片翻攝：Twitter / SALVAMENTO MARÍTIMO

CNN報導，西班牙海防單位日前從開抵加納利群島（Canary Islands）的一艘油輪救起3人。根據報導，他們棲身在油輪船舵的頂部，就這樣度過了整整11天。

從西班牙海上安全與救援協會（SALVAMENTO MARÍTIMO）28日在推特發布的照片可見，這3名偷渡客就坐在石油跟化學品輪「Althini II」的船舵上，雙腳距離吃水線不遠。

報導引述船舶追蹤網站「Marine Traffic」指出，「Althini II」從奈及利亞的拉哥斯（Lagos）出發，經過11天的航行，抵達了大加納利島的拉斯帕爾馬斯（Las Palmas, Gran Canaria），並且在港口的碼頭下錨停泊，西國搜救船「Salvamar Nunki」則是在當天下午救起了舵葉上的3名偷渡客。

西班牙海上安全與救援協會表示，這3名棲身船舵偷渡的移民被帶到港口，並獲得了衛生部門的照料。

對於試圖抵達歐洲的非洲移民來說，加納利群島是一個熱門的途徑。西國資料顯示，跟去年同期相比，2022年前5個月經由海路抵達當地的移民數躍升51%。報導指出，這也不是第一起移民試圖藏身船舵偷渡的事件。2020年10月時，就有4人躲在同樣是來自拉哥斯的油輪船舵達10天之久，直到船隻抵達拉斯帕爾馬斯才被警方發現。

推特連結：https://twitter.com/salvamentogob/status/1597318082275708928

偷渡 移民 西班牙

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