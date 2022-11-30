棲身油輪船舵長達11天 3名偷渡客獲西班牙海防單位救上岸

CNN報導，西班牙海防單位日前從開抵加納利群島（Canary Islands）的一艘油輪救起3人。根據報導，他們棲身在油輪船舵的頂部，就這樣度過了整整11天。

從西班牙海上安全與救援協會（SALVAMENTO MARÍTIMO）28日在推特發布的照片可見，這3名偷渡客就坐在石油跟化學品輪「Althini II」的船舵上，雙腳距離吃水線不遠。

報導引述船舶追蹤網站「Marine Traffic」指出，「Althini II」從奈及利亞的拉哥斯（Lagos）出發，經過11天的航行，抵達了大加納利島的拉斯帕爾馬斯（Las Palmas, Gran Canaria），並且在港口的碼頭下錨停泊，西國搜救船「Salvamar Nunki」則是在當天下午救起了舵葉上的3名偷渡客。

西班牙海上安全與救援協會表示，這3名棲身船舵偷渡的移民被帶到港口，並獲得了衛生部門的照料。

對於試圖抵達歐洲的非洲移民來說，加納利群島是一個熱門的途徑。西國資料顯示，跟去年同期相比，2022年前5個月經由海路抵達當地的移民數躍升51%。報導指出，這也不是第一起移民試圖藏身船舵偷渡的事件。2020年10月時，就有4人躲在同樣是來自拉哥斯的油輪船舵達10天之久，直到船隻抵達拉斯帕爾馬斯才被警方發現。

推特連結：https://twitter.com/salvamentogob/status/1597318082275708928