庫克赴華盛頓拜會重量級議員 共和黨掌眾院前加溫關係

根據知情人士透露，蘋果公司執行長庫克正在華盛頓拜會重量級共和黨議員，由於共和黨明年初將接掌眾議院，該公司正尋求與該黨建立好關係。

兩名知情人士表示，庫克與預定和共和黨籍代表俄亥俄州的眾議員喬丹（Jim Jordan）、代表加州的眾議員伊薩（Darrell Issa）與代表華盛頓的羅傑斯（ Cathy McMorris Rodgers）會晤。當共和黨明年接掌眾議院時，喬丹與羅傑斯可能會擔任監督科技產業的委員會主席。

這些會面安排可能早在幾周前就已敲定，遠遠早於推特執行長馬斯克開始抨擊蘋果公司之前。蘋果面臨愈來愈多來自保守派的壓力。一些共和黨人士為馬斯克撐，喬丹尤其公開他與馬斯克站在同一陣線，定期張貼支持馬斯克的訊息。

馬斯克在周一（29日）發出一連串推文抨擊蘋果公司與庫克，宣稱蘋果威脅要把推特從蘋果的應用程式商店下架，並且暫停在推特平台投放廣告。馬斯克宣稱，蘋果因他以「言論自由」做法領導推特而對推特懷有敵意。批評人士表示，馬斯克縮減推特上管理言論規則的計畫，正導致該社群平台上粗話、騷擾和威脅激增。

蘋果和上述眾議員的辦公室都未立即回覆置評請求。

當共和黨明年掌接掌議院時，喬丹可能擔任眾議院司法委員會主席，羅傑斯可能擔任眾議院能源和商業委員會主席。這兩人正負責形塑共和黨明年的科技政策議題。

這幾個月來多次赴華盛頓的庫克還預定拜會共和黨籍德州參議員康寧（John Cornyn）、民主黨籍新墨西哥州聯邦參議員海因里希（Martin Heinrich）與夏威夷州參議員夏茲（Brian Schatz）。

康寧是美國參議院中對中國大陸最直言不諱的鷹派人士之一，他一直公開批評蘋果公司與北京的關係。他也是今年稍早參與撰寫公開信的幾位議員之一，該信內容質疑蘋果計劃使用中國大陸晶片業者的記憶體晶片。