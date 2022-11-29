美股開盤平盤波動 市場關注Fed升息路徑和陸「白紙革命」

美股三大指數29日開盤在平盤附近遊走，投資人正在評估美國聯準會（Fed）的未來升息路徑，並期盼中國大陸可能加速鬆綁防疫限制，以回應近日多座大城市爆發反防疫封控的「白紙運動」。

道瓊工業指數開盤漲0.09%或31.57點，標普500指數和那斯達克指數各漲0.12%和0.08%。費城半導體指數漲0.28%，台積電ADR漲0.9%。

投資人押注中國大陸將重新開放，帶動赴美國上市的中國大陸企業齊漲，例如阿里巴巴股價開盤漲6%、京東漲7%。在亞股稍早大幅回升後，KraneShares CSI中國網路ETF也勁揚6%。

中國國家衛生健康委員會與國家疾控局等相關單位於29日召開國務院聯防聯控機制新聞發布會，外界關注是否會對清零政策有收緊或是加強的進一步宣布，但中國國家衛健委僅稱封控管理要「快封快解」，並呼籲年長者盡快接種，對於限制措施避重就輕。

不過，投資人把這項進展視為終止閉環封控的重要一步，一名衛健委的發言人也表示，地方官員須避免採取過多限制措施。